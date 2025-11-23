PKO BP Ekstraklasa: Widzew Łódź - Korona Kielce. Relacja live i wynik na żywo

- Czeka nas trudna przeprawa – powiedział trener Korony przed niedzielnym meczem piłkarskiej ekstraklasy z Widzewem w Łodzi. – Widać w tej drużynie bardzo duży potencjał. Jeszcze trochę uśpiony, ale to jest zespół, który potrafi grać w piłkę – dodał Jacek Zieliński.

ZOBACZ TAKŻE: Marciniak poprowadzi mecz w LM. UEFA ogłosiła

Kielecki zespół był jedną z największych rewelacji początku rozgrywek. Po serii ośmiu spotkań bez porażki (pięć zwycięstw i trzy remisy) plasował się w ścisłej czołówce tabeli. Ostatnio jednak drużynie ze stolicy regionu świętokrzyskiego wiedzie się znacznie gorzej. W październiku i listopadzie w pięciu meczach zgromadziła tylko dwa punkty.

- Tak jak podchodziłem do wszystkiego spokojnie po tych wygranych meczach, tak teraz nie ma jakiś odznak niepokoju, szukania winnych, szalonych roszad i rewolucji. Uważam, że ten zespół naprawdę zrobił progres. Chcemy tę rundę zakończyć z lepszym dorobkiem punktowym, ale myślę, że o ocenie Korony będzie decydować bardziej runda wiosenna – powiedział Zieliński.

Najbliższy rywal Korony po 15. kolejkach zajmuje 12. miejsce z dorobkiem 17 punktów, o trzy mniej niż klub z Kielc. Przedsezonowe aspiracje łodzian, którzy w tych rozgrywkach mają już trzeciego trenera (Igor Jovicevic) były jednak znacznie większe i sięgały nawet europejskich pucharów.

Mecz będzie miał dodatkowy smaczek. W Widzewie gra obecnie Mariusz Fornalczyk, który przed rozpoczęciem sezonu do Łodzi trafił właśnie z Kielc.

- Zdajemy sobie sprawę, że dla Mariusza to będzie spotkanie szczególne, ale dla naszych chłopaków, którzy go znają również. Natomiast to nie jest tak, że my się przygotowujemy pod konkretnego piłkarza, Mariusza Fornalczyka czy Juljana Shehu. To jest bardziej przygotowanie pod cały zespół, jak gra, jakim schematem, jak wygląda ich struktura, kiedy mają piłkę, a jak kiedy nie mają. Staraliśmy się dobrze rozpracować rywala. Jesteśmy gotowi na ten mecz – zaznaczył Zieliński.

W kieleckim zespole za kartki nie zagra Martin Remacle, a pod dużym znakiem zapytania stoi występ Dawida Błanika, który zmaga się z urazem kolana.

Niedzielny mecz Widzewa z Koroną rozpocznie się w Łodzi o godz. 17.30.

Relacja live i wynik na żywo meczu Widzew Łódź - Korona Kielce na Polsatsport.pl.

MS, PAP