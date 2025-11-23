Ukraiński zespół rozegrał najmniej spotkań ze wszystkich drużyn w PlusLidze - 5. Zgromadzili w nich łącznie siedem punktów. W ostatnim meczu byli o krok od sprawienia niespodzianki w starciu z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Ostatecznie przegrali jednak 2:3.

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin wygrali ostatnio 3:1 z JSW Jastrzębskim Węglem. Wcześniej ponieśli jednak dwie bolesne porażki - najpierw z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, a później z Asseco Resovią Rzeszów. Oba mecze zakończyły się po tie-breakach.

Relacja live i wynik na żywo meczu Barkom Każany Lwów - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport