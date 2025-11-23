PlusLiga: Barkom Każany Lwów - Bogdanka LUK Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Barkom Każany Lwów kontra Bogdanka LUK Lublin to spotkanie siódmej kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Barkom Każany Lwów - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl.

Ukraiński zespół rozegrał najmniej spotkań ze wszystkich drużyn w PlusLidze - 5. Zgromadzili w nich łącznie siedem punktów. W ostatnim meczu byli o krok od sprawienia niespodzianki w starciu z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Ostatecznie przegrali jednak 2:3. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Asseco Resovia rozbita na Podpromiu! Jurajscy Rycerze górą w hicie PlusLigi

 

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin wygrali ostatnio 3:1 z JSW Jastrzębskim Węglem. Wcześniej ponieśli jednak dwie bolesne porażki - najpierw z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, a później z Asseco Resovią Rzeszów. Oba mecze zakończyły się po tie-breakach. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Barkom Każany Lwów - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PLUSLIGASIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 