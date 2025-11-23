Indykpol AZS Olsztyn ma za sobą świetny początek sezonu. Siatkarze tej drużyny wygrali już pięć spotkań i w pewnym momencie byli nawet liderami ligowej tabeli. W poprzednim spotkaniu przegrali jednak z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 2:3 i spadli na drugą pozycję.

Po drugiej stronie barykady, na samym dole Plusligi, plasują się zawodnicy z Gorzowa Wielkopolskiego. Po sześciu kolejkach nadal nie mają oni zwycięstwa na koncie. W poprzednim meczu byli blisko końcowego triumfu, ale ostatecznie przegrali ze Ślepskiem Malow Suwałki 2:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Indykpol AZS Olsztyn - Cuprum Stilon Gorzów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

KP, Polsat Sport