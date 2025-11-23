Polacy robią furorę w Turcji. Fornal przechodzi samego siebie

Oba zespoły polskich zawodników wygrały swoje mecze w ten weekend bez straty seta. Ziraat Ankara z Fornalem w składzie zwyciężył na wyjeździe Rams Global. Tylko pierwsza odsłona była wyrównana i zakończyła się rezultatem 25:22. W pozostałych dwóch partiach przyjezdni dominowali, czego dowodem wygrane 25:18, 25:18.

Przyjmujący naszej reprezentacji, dla którego to debiutancki sezon w Turcji po przejściu z Jastrzębskiego Węgla, pokazał się ze świetnej strony. Zdobył 17 punktów - najwięcej w całym meczu i atakował z 63 procentową skutecznością. Do tego dorzucił trzy asy serwisowe i dwa bloki.

Warto podkreślić, że Ziraat po pięciu spotkaniach tego sezonu jest liderem z kompletem 15 punktów.

Powody do radości ma też Drzyzga, którego Fenerbahce pokonało na wyjeździe On Hotels Alanya. Pierwsza partia była najbardziej zacięta i zakończyła się wynikiem 26:24. W drugim secie ekipa ze Stambułu wygrała 25:15, natomiast w trzecim 25:23. Były rozgrywający AZS-u Częstochowa umiejętnie rozdysponowywał piłkami, dorzucając cztery punkty z zagrywki. Fenerbahce zajmuje piąte miejsce w tabeli z dziesięcioma "oczkami".

Polsat Sport