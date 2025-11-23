Polsat Sport Talk - 24.11. Gdzie obejrzeć?

Gościem najnowszego odcinka Polsat Sport Talk będzie Agata Barwińska, polska żeglarka, wielokrotna medalistka mistrzostw świata czy Europy, a także olimpijka z Paryża.

Transmisja Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.

Polsat Sport