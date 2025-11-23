Sukces reprezentacji Polski siatkarek! Wywalczyły awans

Polskie siatkarki pewnie wygrały grupę A, pokonując 3:0 Azerbejdżan i 3:0 Gruzję. W finale turnieju rozgrywanego w gruzińskim mieście Telawi zmierzyły się z reprezentacją Ukrainy. W pierwszej fazie turnieju rywalizowała ona w grupie B i ograła 3:0 Armenię i 3:0 Estonię.

Finał był jednostronnym widowiskiem. Polki w każdym z setów dość szybko uzyskiwały wyraźną przewagę, a później kontrolowały sytuację. Z seta na set rywalki były w stanie ugrać mniej punktów - 25:15, 25:13, 25:12.

Najwięcej punktów dla reprezentacji Polski zdobyła Aleksandra Wika (14), a następnie Jagna Grosicka (11) i Maja Bieniecka (10), a w ekipie Ukrainy - Kira Lisova (10). Polki dominowały w ataku (53%-22%) i w polu serwisowym (14–5).

Zwycięstwo dało reprezentacji Polski awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy U18. Zostaną one rozegrane w lipcu, a gospodarzami będą Litwa i Łotwa.

W meczu o piąte miejsce w turnieju EEVZA Gruzja pokonała 3:0 Armenię. Trzecią lokatę zajęła Estonia po zwycięstwie 3:0 nad Azerbejdżanem.

Polska – Ukraina 3:0 (25:15, 25:13, 25:12)

Polska: Helena Karsznia, Aleksandra Wika, Maja Bieniecka, Alicja Koprowska, Jagna Grosicka, Klaudia Bladocha – Oliwa Jamrożek (libero) oraz Zuzanna Lange. Trener: Joanna Staniucha-Szczurek.

Ukraina: Daria Statnyk, Viktoriia Myhal, Yuliia Hnylyshyn, Kira Lisova, Mariia Biloshapkina, Veronika Shevchuk – Yana Voroniuk (libero) oraz Vera Zharkova, Karolina Omelai, Kateryna Hrynko, Olena Domashivets, Iulianiia Krushelnytska. Trener: Iurii Kvasniuk.