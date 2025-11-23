Tie-break na Torwarze! Zacięte starcie siatkarzy Projektu i Ślepska

Siatkarze PGE Projektu szybko wypracowali sobie solidną zaliczkę (6:2) i do połowy premierowej partii mogło się wydawać, że kontrolują sytuację (13:7, 15:10). Później jednak zaprosili rywali do gry, zaczęli popełniać błędy w ataku, co wykorzystali suwalczanie, którzy odrobili straty (18:18). Goście rozegrali końcówkę po swojej myśli. Kapitalnie grał Bartosz Filipiak, który wywalczył w tej partii aż dziesięć punktów, a ostatni - ustalając wynik seta na 23:25.





W drugiej odsłonie gospodarze również szybko odskoczyli przeciwnikom - po asie Jakub Kochanowskiego prowadzili 7:3, później 11:6. Tym razem jednak oszczędzili sobie przygód z poprzedniego seta, popełniali mniej błędów i nie pozwolili rywalom nawiązać walki. Utrzymywali przewagę (15:10, 20:14), w końcówce mieli sytuację pod kontrolą i zamknęli seta punktowym blokiem (25:18).

Na początku trzeciego seta minimalną przewagę mieli siatkarze Projektu (6:4), ale goście wygrali serię akcji od stanu 8:7 do 8:11 i tym razem to gospodarze musieli gonić wynik. Wyrównali (18:18), ale suwalczanie zaliczyli niesamowitą końcówkę seta, wygrywając cztery akcje od stanu 21:21. Zaczął Henrique Honorato, później blok Antoniego Kwasigrocha, atak Bartosza Filipiaka i uderzenie Jana Nowakowskiego ze środka przesądziły o wygranej Ślepska (21:25).

Czwarta odsłona rozpoczęła się od rywalizacji punkt za punkt. Siatkarze ze stolicy odskoczyli na trzy oczka przy zagrywkach Linusa Webera (13:10), ale goście wyrównali (16:16). Końcówka tym razem potoczyła się po myśli Projektu. Dobrą zmianę dał Brandon Koppers, znów w polu zagrywki błysnął Weber (23:19), serwis rywali w siatkę dał piłkę setową, a punktowy blok gospodarzy oznaczał koniec seta (25:20).

Gospodarze udanie rozpoczęli decydującego seta, po ataku Linusa Webera mieli trzy punkty przewagi przy zmianie stron (8:5). Grali skutecznie i utrzymywali przewagę w dalszej części tie-breaka. Po autowym ataku rywali odskoczyli na pięć oczek (12:7), kolejny błąd gości - przestrzelony serwis, dał Projektowi piłkę meczową (14:9), a skuteczny atak Kevina Tillie zakończył rywalizację (15:11).

Najwięcej punktów: Linus Weber (22), Jakub Kochanowski (11), Brandon Koppers (10), Jurii Semeniuk (10), Kevin Tillie (10) – Projekt; Bartosz Filipiak (27), Henrique Honorato (12) – Ślepsk. MVP: Damian Wojtaszek.

PGE Projekt Warszawa – Ślepsk Malow Suwałki 3:2 (23:25, 25:18, 21:25, 25:20, 15:11)

Projekt: Jurii Semeniuk, Jan Firlej, Bartosz Bednorz, Jakub Kochanowski, Linus Weber, Kevin Tillie – Damian Wojtaszek (libero) oraz Karol Kłos, Bartosz Gomułka, Brandon Koppers, Bartosz Firszt. Trener: Tommi Tiilikainen.

Ślepsk: Henrique Honorato, Jan Nowakowski, Bartosz Filipiak, Asparuh Asparuhov, David Smith, Karol Jankiewicz – Bartosz Mariański (libero) oraz Antoni Kwasigroch, Damian Wierzbicki, Kamil Droszyński. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

