PŚ Lillehammer: Relacja na żywo

Czas na kolejny konkurs w ramach zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer. Relacja live i wyniki na żywo PŚ w Lillehammer na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.

Niedziela jest trzecim dniem rywalizacji skoczków narciarskich w zawodach Pucharu Świata w norweskim Lillehammer. 

 

W sobotę najlepszym z Polaków był Stoch, który uplasował się na 13. pozycji. Na podium stanęli trzej Austriacy. Wygrał Daniel Tschofenig przed Janem Hoerlem i Stefanem Kraftem.

 

- Są pewne niedociągnięcia, ale z drugiej strony mam świadomość, że mimo błędów jestem niedaleko czołówki i będę robił wszystko, żeby być coraz wyżej - zadeklarował Stoch.

 

Debiutujący w indywidualnych zawodach Pucharu Świata Tomasiak zajął 18. miejsce.

 

- Zawsze mogło być trochę lepiej, ale generalnie jestem zadowolony. Udało mi się wejść do Pucharu Świata bez wielkich problemów - ocenił 18-letni skoczek.

 

