Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń. Wynik meczu. Kto wygrał?

Aktualny sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

Po trzech kolejkach Raków ma na swoim koncie pięć punktów. W pierwszej kolejce ekipa z Częstochowy wygrała u siebie z zespołem Universitatea Craiova z Rumunii. W drugiej serii gier piłkarze Marka Papszuna zremisowali na wyjeździe z czeską Sigmą Ołomuniec, a w trzeciej podzielili się punktami z inną ekipą z Czech, Spartą Praga.

Rapid ma na swoim koncie... zero punktów i do czwartej serii gier przystępuje jako ostatnia drużyna w tabeli. Piłkarze z Austrii przegrali kolejno z Lechem Poznań, włoską Fiorentiną i rumuńskim Universitatea Craiova, strzelając łącznie jednego gola i tracąc aż osiem.

Raków - Rapid. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Raków - Rapid poznamy w czwartek 27 listopada. O tym, kto wygrał mecz Raków - Rapid, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

