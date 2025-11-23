Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń. Wynik meczu. Kto wygrał?

Piłka nożna

Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń to mecz czwartej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Kto wygrał mecz Raków - Rapid? Jaki był wynik meczu Raków - Rapid w LKE?

Piłkarz w czerwonej koszulce z numerem 5 i niebieskich spodenkach prowadzi piłkę na zielonym boisku.
fot. Cyfrasport
Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń. Wynik meczu. Kto wygrał?

Aktualny sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

 

Po trzech kolejkach Raków ma na swoim koncie pięć punktów. W pierwszej kolejce ekipa z Częstochowy wygrała u siebie z zespołem Universitatea Craiova z Rumunii. W drugiej serii gier piłkarze Marka Papszuna zremisowali na wyjeździe z czeską Sigmą Ołomuniec, a w trzeciej podzielili się punktami z inną ekipą z Czech, Spartą Praga.

 

Rapid ma na swoim koncie... zero punktów i do czwartej serii gier przystępuje jako ostatnia drużyna w tabeli. Piłkarze z Austrii przegrali kolejno z Lechem Poznań, włoską Fiorentiną i rumuńskim Universitatea Craiova, strzelając łącznie jednego gola i tracąc aż osiem.

Raków - Rapid. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Raków - Rapid poznamy w czwartek 27 listopada. O tym, kto wygrał mecz Raków - Rapid, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA
