Reprezentacja Polski wygrała turniej! Cenny triumf przed MŚ

Było to dwunaste spotkanie obu drużyn. Polki, chcąc wygrać turniej, musiały pokonać zespół gospodarzy różnicą co najmniej trzech bramek. W piątek wicemistrzynie Afryki wygrały z Chorwacją 29:27.

Ostatni mecz turnieju długo był bardzo wyrównany. Żadnej z drużyn do przerwy nie udało się wypracować przewagi większej niż dwa gole. Wynik pierwszej połowy (11:11) ustaliła prawoskrzydłowa Natalia Janas.

Po zmianie stron dalej trwała rywalizacja bramka za bramkę. W 41. min tablica wskazywała remis 16:16. Później Polki zdobyły trzy bramki z rzędu. Z rzutów karnych (7/8) praktycznie nie myliła się rozgrywająca Tina Barisic. Po jej kolejnym trafieniu z 7 metra, na niespełna pięć minut przed końcem, Chorwatki przegrywały 21:23. Kolejne trzy gole zespołu Arne Senstada pomogły w odniesieniu czwartego w historii zwycięstwa nad Hrvatską.

Biało-czerwone w piątek rozegrają pierwszy mecz w MŚ. W holenderskim s-Hertogenbosch zmierzą się z Chinkami. W grupie F ich rywalkami będą także Tunezyjki i broniące tytułu Francuzki.

Polska – Chorwacja 27:22 (11:11).

Polska: Adrianna Płaczek, Paulina Wdowiak, Barbara Zima – Aleksandra Olek 3, Monika Kobylińska 6, Natalia Janas 1, Katarzyna Cygan 1, Magda Balsam 3, Daria Michalak 4, Karolina Kochaniak 1, Paulina Uścinowicz 5, Nikola Głębocka 1, Natalia Pankowska 1, Dagmara Nocuń 1, Joanna Granicka, Aleksandra Rosiak, Natalia Nosek.

Najwięcej bramek dla Chorwacji: Tina Barisic 8, Iva Bule 3.

BS, PAP