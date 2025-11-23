Serie A: Inter Mediolan - AC Milan. Relacja live i wynik na żywo

Inter Mediolan jest wiceliderem ligi włoskiej po 11 kolejkach. "Nerazzurri" zebrali dotychczas 24 punkty, czyli tyle samo, co trzecia Roma i czwarta Bolonia.

Tuż za nimi, na piątej pozycji uplasował się AC Milan, mający 22 "oczka". "Rossoneri" nie przegrali ostatnich dziesięciu spotkań. Ostatnim meczem bez punktów, było starcie z Cremonese na inaugurację ligi.

Inter przegrał ostatnio 25 października z Napoli. Od tego czasu pokonał Fiorentinę, Hellas i Lazio. Inter nie pokonał Milanu w ostatnich pięciu derbach Mediolanu. Czy tym razem to się zmieni?

Relacja live i wynik na żywo meczu Inter Mediolan - AC Milan na Polsatsport.pl.

MS, Polsat Sport