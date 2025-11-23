Siatkarska niedziela na antenach Polsatu! Sprawdź plan transmisji

Siatkarską niedzielę rozpoczniemy w Olsztynie. Znakomity początek sezonu w wykonaniu Akademików każe przypuszczać, że goście z Gorzowa Wielkopolskiego będą mieli kłopoty z wywiezieniem choćby punktu. Dotychczasowy dorobek gorzowian to trzy oczka wywalczone w trzech przegranych w pięciu setach spotkaniach.

ZOBACZ TAKŻE: 25:4 w meczu siatkarskiej reprezentacji Polski! Zdecydowane zwycięstwo dało awans do finału



Następnie przeniesiemy się do Warszawy. PGE Projekt podejmie Ślepsk Malow Suwałki. W poprzedniej serii spotkań oba kluby cieszyły się ze zwycięstw. Dla suwalczan pokonanie w tie-breaku Cuprum oznaczało pierwszą wiktorię w sezonie. Wygrana 3:0 z Treflem była czwartym triumfem zespołu ze stolicy.



Wieczorem zapraszamy natomiast na starcie Barkomu Każany Lwów z urzędującym mistrzem Polski. Kilkanaście dni temu Ukraińcy sprawili niespodziankę, pokonując do zera Projekt. Czy będą w stanie zaskoczyć także Bogdankę LUK Lublin?



Poza PlusLigą pokażemy również mecz ligi włoskiej kobiet Trentino Volley - Perugia Volley. W poprzedniej kolejce gościnie poniosły pierwszą porażkę w tym sezonie. Pozostały jednak na fotelu lidera tabeli.

Plan siatkarskich transmisji - 23.11:

Indykpol AZS Olsztyn - Cuprum Stilon Gorzów; Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go - 14:45

PGE Projekt Warszawa - Ślepsk Malow Suwałki; Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go - 17:20

Barkom Każany Lwów - Bogdanka LUK Lublin; Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go - 20:00

Trentino Volley - Perugia Volley; Polsat Sport Extra 3, Polsat Box Go - 17:55