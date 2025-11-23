Skoczkowie z największą liczbą zwycięstw w konkursach Pucharu Świata. Kto jest liderem?

Na czele rankingu jest Austriak Gregor Schlierenzauer, który odniósł 53 zwycięstwa. Drugie miejsce zajmuje zmarły w 2019 roku Fin Matti Nykaenen - 46 triumfów, a trzecie Austriak Stefan Kraft - 45.

Kamil Stoch, który wygrał 39 konkursów, plasuje się w klasyfikacji wszech czasów na czwartej pozycji, ex aequo z Adamem Małyszem. Stoch ostatni raz zwyciężył 9 stycznia 2021 roku na Hochfirstschanze w Titisee-Neustadt.

Najwięcej zwycięstw w konkursach PŚ:

(* oznaczono zawodników kontynuujących karierę)





10. Andreas Felder (Austria) 25

. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 25*

BS, PAP