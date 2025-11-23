Skoczkowie z największą liczbą zwycięstw w konkursach Pucharu Świata. Kto jest liderem?
Japoński skoczek narciarski Ryoyu Kobayashi, wygrywając w niedzielę konkurs Pucharu Świata w norweskim Lillehammer, odniósł 36. zwycięstwo w karierze. W klasyfikacji wszech czasów awansował na szóstą pozycję i zrównał się z Finem Janne Ahonenem.
Na czele rankingu jest Austriak Gregor Schlierenzauer, który odniósł 53 zwycięstwa. Drugie miejsce zajmuje zmarły w 2019 roku Fin Matti Nykaenen - 46 triumfów, a trzecie Austriak Stefan Kraft - 45.
ZOBACZ TAKŻE: Gdański World Tour w short tracku zakończony. Jak poradzili sobie Polacy?
Kamil Stoch, który wygrał 39 konkursów, plasuje się w klasyfikacji wszech czasów na czwartej pozycji, ex aequo z Adamem Małyszem. Stoch ostatni raz zwyciężył 9 stycznia 2021 roku na Hochfirstschanze w Titisee-Neustadt.
Najwięcej zwycięstw w konkursach PŚ:
(* oznaczono zawodników kontynuujących karierę)
10. Andreas Felder (Austria) 25
. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 25*