Siatkarze Perugii w ostatniej kolejce ponieśli pierwszą w tym sezonie porażkę. Po pięciu setach zaciekłej walki musieli uznać wyższość Rany Verony. Mimo to, zespół Kamila Semeniuka pozostał liderem tabeli SuperLegi.

ZOBACZ TAKŻE: JSW Jastrzębski Węgiel potwierdził złe informacje! Duże problemy w zespole

Trentino ma po ostatnim meczu zgoła inny nastrój. Itas po bardzo dobrym meczu triumfował nad Vero Volley Monza 3:0.

W poprzednim spotkaniu Trentino i Perugii po tie-breaku lepsi okazali się siatkarze z Trydentu. Było to jednak na początku roku, a składy obu drużyn prezentowały się nieco inaczej.

Relacja live i wynik na żywo meczu Itas Trentino - Sir Susa Scai Perugia na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o godzinie 18:00.

KP, Polsat Sport