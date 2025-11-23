SuperLega: Itas Trentino - Sir Susa Scai Perugia. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Itas Trentino kontra Sir Susa Scai Perugia to hitowe starcie siódmej kolejki SuperLegi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Itas Trentino - Sir Susa Scai Perugia na Polsatsport.pl.

Siatkarze Perugii w ostatniej kolejce ponieśli pierwszą w tym sezonie porażkę. Po pięciu setach zaciekłej walki musieli uznać wyższość Rany Verony. Mimo to, zespół Kamila Semeniuka pozostał liderem tabeli SuperLegi. 

 

ZOBACZ TAKŻE: JSW Jastrzębski Węgiel potwierdził złe informacje! Duże problemy w zespole

 

Trentino ma po ostatnim meczu zgoła inny nastrój. Itas po bardzo dobrym meczu triumfował nad Vero Volley Monza 3:0. 

 

W poprzednim spotkaniu Trentino i Perugii po tie-breaku lepsi okazali się siatkarze z Trydentu. Było to jednak na początku roku, a składy obu drużyn prezentowały się nieco inaczej. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Itas Trentino - Sir Susa Scai Perugia na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o godzinie 18:00.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
SIATKÓWKASUPERLEGA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 