Szok w Lizbonie. Nie żyje kibic Benfiki. Ciało znaleziono w aucie

Wprawdzie, jak twierdzą media, znalezione ciało kibica w aucie z raną postrzałową głowy i pozostawiona w pojeździe broń sugerowałyby samobójstwo, ale policja na razie nie wyklucza, że mogło dojść do zabójstwa fana stołecznego klubu.

Według ustaleń śledczych, na które powołuje się portugalska telewizja CMTV, wersja o samobójstwie słabnie w związku z faktem, że zmarły Sergio Caetano zaangażowany był w poszukiwania kolegi z "Czerwonych Diabłów", który zaginął w czwartek rano.

Ciało Caetano, co potwierdziła policja, zostało znalezione zaledwie kilka godzin po tym, gdy szef grupy kibiców zgłosił na jednym ze stołecznych posterunków zaginięcie swego kolegi. Ten zniknął krótko po odprowadzeniu dziecka do szkoły.

Obie sprawy w sobotę dominowały na forach internetowych kibiców sportowych w Portugalii. Część z nich wiąże śmierć lidera "Czerwonych Diabłów" i zaginięcie drugiego członka tej grupy kibiców z tarciami wewnątrz Benfiki Lizbona. Uwidoczniły się one w ostatnich tygodniach w związku z wyborami władz klubu.