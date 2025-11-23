Wielki sukces Milana Pawelca! Został mistrzem Europy!

Ma zaledwie 18 lat, a już podbija świat motosportu. Mowa o Milanie Pawelcu, który w niedzielę 23 listopada zapewnił sobie tytuł mistrza Europy w kategorii Moto2. Co warte podkreślenia, uczynił to jako debiutant w tych zmaganiach.

Polak przed wyścigiem w Walencji zajmował drugie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu ze stratą dziesięciu punktów do lidera. Kwestia złotego medalu była zatem otwarta, ponieważ do zdobycia było 25 "oczek".

Pawelec znakomicie wykorzystał okazję. Wyścig w Hiszpanii ukończył na pierwszej pozycji, co było jego trzecim zwycięstwem w tym sezonie. Do tego dorzucił jeszcze jedno podium. Osiągnął to jako zawodnik hiszpańskiego teamu AGR.

- Jak zawsze, dam z siebie wszystko i chcę walczyć o mistrzostwo, ale skupiam się przede wszystkim na przejechaniu jak najlepszego wyścigu. Tym bardziej że nie wszystko zależy ode mnie. Walencja to trudny i wymagający tor, na którym moi rywale startowali tydzień temu w ostatniej rundzie mistrzostw świata Moto2, dlatego czeka nas ogromne wyzwanie. Lubię jednak ten obiekt i liczę na udany weekend - mówił Polak jeszcze przed wyścigiem.

Sukces 18-latka jest wyjątkowy, ponieważ uczynił to jako pierwszy Polak w historii. Śmiało zatem można powiedzieć, że Pawelec przeciera szlaki w królewskiej dyscyplinie motocyklowej niczym Robert Kubica w Formule 1. Triumf w Moto2 otwiera przed nim znakomite perspektywy, aby niebawem spróbować swoich sił w MotoGP, czego nie dokonał nigdy wcześniej żaden nasz rodak.

Polsat Sport