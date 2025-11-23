Porażka Legii w derbach Warszawy

Dziki zdecydowanie lepiej weszły w ten mecz - po wsadzie Ody’ego Oguamy prowadziły już 2:8. Gospodarze przystąpili do tego starcia bez Andrzeja Pluty i Jayvona Gravesa, czyli najlepszych obwodowych zespołu. Przyjezdni to wykorzystywali i starali się utrzymywać przewagę. Po kontrze wykończonej przez Grzegorza Kamińskiego po 10 minutach było 12:20. W drugiej kwarcie Legia zaczęła odrabiać straty - pomagały w tym trójki Bena Shungu i Michała Kolendy. Po późniejszej kolejnej akcji Shungu był już remis - po 26! Ben Vander Plas i Landrius Horton od nowa budowali przewagę gości. O lepszy wynik walczył Ojars Silins - głównie dzięki niemu pierwsza połowa zakończyła się rezultatem 40:42.



Zaraz po przerwie Ben Shungu najpierw doprowadził do wyrównania, a po chwili dawał prowadzenie gospodarzom. Po późniejszej trójce Michała Kolendy uciekali na pięć punktów. Szybko jednak kolejny remis zapewniał Ben Vander Plas. Następnie do ataku włączył się też jednak Race Thompson, a po dzięki trafieniu Kolendy różnica wynosiła dziewięć punktów. Straty do stanu 68:61 po 30 minutach zmniejszył jeszcze Tahlik Chavez. Czwartą kwartę ekipa trenera Marco Legovicha rozpoczęła od serii 0:10 i już po zagraniu Grzegorza Kamińskiego wracała na prowadzenie. Gospodarze ciągle byli jednak bardzo blisko, a sytuacja na parkiecie była zacięta. Na około 40 sekund przed końcem po trójce Landriusa Hortona przyjezdni byli lepsi o dwa punkty. Mecz zakończył wsad Vander Plasa - Dziki wygrały 84:79!



Najlepszym zawodnikiem gości był Ben Vander Plas z 20 punktami i 8 zbiórkami. Ben Shungu zdobył dla gospodarzy 21 punktów i 8 asyst.

ORLEN Basket Liga - 9. kolejka

Legia Warszawa - Dziki Warszawa 79:84 (12:20, 28:22, 28:19, 11:23)



Legia Warszawa: Ben Shungu 21, Ojars Silins 17, Race Thompson 15, Michał Kolenda 11, Wojciech Tomaszewski 6, Shane Hunter 6, Maksymilian Wilczek 3, Błażej Czapla 0, Carl Ponsar 0;



Dziki Warszawa: Bennett Vander Plas 20, Landrius Horton 18, Dontay Caruthers 16, Grzegorz Kamiński 8, Łukasz Frąckiewicz 7, Ody Oguama 6, Rivaldo Soares 5, Tahlik Chavez 4, Michał Aleksandrowicz 0, Krzysztof Kempa 0.

