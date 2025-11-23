Wyrzucili z imprezy Polaków. Sięgnęli po mistrzostwo świata

Szwedzcy siatkarze plażowi David Ahman i Jonatan Hellvig zdobyli w australijskiej Adelajdzie tytuł mistrzów świata, pokonując w finale swoich rodaków Jacoba Hoeltinga Nilssona oraz Elmera Anderssona 2:0 (25:23, 21:19).

Siatkarz plażowy serwujący piłkę w trakcie meczu.
fot. PAP/EPA
Ahman i Hellvig, mistrzowie olimpijscy z Paryża, wyeliminowali w 1/16 finału Michała Bryla i Bartosza Łosiaka, brązowych medalistów poprzednich MŚ w 2023 roku w Meksyku.

 

Wśród kobiet triumfowały w Adelajdzie Łotyszki Anastasija Samoilova i Tina Graudina, które w finale wygrały z Amerykankami Kristen Nuss i Taryn Brasher (USA) 2:1 (21:15, 15:21, 15:11).

 

Natalia Okła i Urszula Łunio nie przeszły fazy grupowej.

 

Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn do rywalizacji przystąpiło po 48 par.

