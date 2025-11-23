Znowu to zrobili! Włosi wygrali Davis Cup

Reprezentacja Włoch wygrała tenisowy turniej Davis Cup. W decydującym gospodarze tegorocznych finałów pokonali Hiszpanię.

Dwóch tenisistów uściskuje sobie dłonie na korcie tenisowym po meczu. Jeden z nich, ubrany w niebieską koszulkę, patrzy w dół, podczas gdy drugi, w białej koszulce z włoską flagą, patrzy na niego.
fot. PAP
Hiszpanie radzili sobie w turnieju finałowym bez kontuzjowanego lidera rankingu tenisistów Carlosa Alcaraza. Z kolei Italia była osłabiona brakiem dwóch najwyżej notowanych graczy - drugiego w klasyfikacji ATP Jannika Sinnera oraz ósmego na tej liście Lorenzo Musettiego.

 

W finale Italia wygrała oba starcia singlowe - najpierw Matteo Berrettini pokonał w dwóch setach Pablo Carreno Bustę, a następnie Flavio Cobolli po trzysetowym boju ograł Jaume Munara, zapewniając swojej reprezentacji triumf w całym turnieju. Deblowe spotkanie zostało tym samym odwołane i Włosi mogli rozpocząć świętowanie.

 

Włosi wcześniej trzykrotnie triumfowali w Pucharze Davisa - w 1976, 2023 i 2024 roku.

Finał Davis Cup 2025:

Włochy - Hiszpania 2:0

Matteo Berrettini - Pablo Carreno Busta 2:0 (6:3, 6:4)

Flavio Cobolli - Jaume Munar 2:1 (1:6, 7:6[5], 7:5)

BS, Polsat Sport
