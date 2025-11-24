Adam Korol: W tej strategii chodzi o zaangażowanie polskiego społeczeństwa do aktywności fizycznej

W poniedziałek odbyło się spotkanie dotyczące "Strategii Rozwoju Polskiego Sportu 2040". Finałowym elementem ma być wystąpienie do MKOl o prawo organizacji igrzysk olimpijskich w naszym kraju.

ZOBACZ TAKŻE: Igrzyska olimpijskie w Polsce 2040 roku? "To możliwe"

- Mamy wypracowaną drogę dojścia do etapu, na którym prawdopodobnie będą podejmowane decyzję ws. igrzysk. Na samym początku został powołany komitet, który od kilku dni pracuje nad tym, by przygotować naszą kandydaturę - powiedział Korol.

Zaznaczył też, że dla każdego sportowca IO są spełnieniem marzeń. - Podoba mi się stwierdzenie, że igrzyska są wisienką na torcie - dodał.

Korol zwrócił też uwagę na inną ważną rzecz.

- W całej strategii chodzi przede wszystkim o jedno - o zaangażowanie polskiego społeczeństwa do aktywności fizycznej - zakończył.