Bitwa mocarstw w tle walki z dopingiem. Kliknij i oglądaj rozmowę z Witoldem Bańką

Prezydent Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) znajduje się pod nieustającą presją nie tylko tych, którzy promują postawy niezgodne z uczciwą rywalizacją sportową, ale także globalnych mocarstw, które z antydopingu chcą uczynić sferę swoich wpływów.

Dwóch mężczyzn siedzi przy stole, rozmawiając. Na ścianie za nimi widnieje logo WADA i flaga z logo WADA.
fot. Polsat Sport
Witold Bańka gościem Polsat Sport Talk Extra

Zupełnie jak w geopolityce mamy do czynienia z trójką wielkich – USA, Chinami i stroną rosyjską, która wykorzystuje walkę z dopingiem na użytek propagandowy. Ale to sprawa chińskich pływaków jest ostatnio najbardziej nośna za sprawą publikacji i dziennikarskich śledztw, które uderzają także w WADA. Czy słusznie?

 

Witold Bańka, który został szefem WADA na kolejną kadencję, opowiada w rozmowie z Przemysławem Iwańczykiem w programie Polsat Sport Talk Extra o najważniejszych wątkach, jakie znajdują się obecnie na agendzie organizacji, którą dowodzi. Zdradza także szczegóły współpracy ze śledczymi i opisuje przeplatające się kompetencje instytucji ścigających łamiących prawo. Jednym z tematów jest również Enhanced Games, czyli igrzyska sportowców, którzy nie muszą poddawać się testom antydopingowym. Można więc je nazwać igrzyskami dopingowiczów.

 

Będzie również wątek osobisty i poczucia bezpieczeństwa polskiego prezydenta WADA, któremu przy okazji najgłośniejszych afer dopingowych niejednokrotnie grożono śmiercią.

 

