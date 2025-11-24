Bitwa mocarstw w tle walki z dopingiem. Kliknij i oglądaj rozmowę z Witoldem Bańką

Zupełnie jak w geopolityce mamy do czynienia z trójką wielkich – USA, Chinami i stroną rosyjską, która wykorzystuje walkę z dopingiem na użytek propagandowy. Ale to sprawa chińskich pływaków jest ostatnio najbardziej nośna za sprawą publikacji i dziennikarskich śledztw, które uderzają także w WADA. Czy słusznie?

Witold Bańka, który został szefem WADA na kolejną kadencję, opowiada w rozmowie z Przemysławem Iwańczykiem w programie Polsat Sport Talk Extra o najważniejszych wątkach, jakie znajdują się obecnie na agendzie organizacji, którą dowodzi. Zdradza także szczegóły współpracy ze śledczymi i opisuje przeplatające się kompetencje instytucji ścigających łamiących prawo. Jednym z tematów jest również Enhanced Games, czyli igrzyska sportowców, którzy nie muszą poddawać się testom antydopingowym. Można więc je nazwać igrzyskami dopingowiczów.

Będzie również wątek osobisty i poczucia bezpieczeństwa polskiego prezydenta WADA, któremu przy okazji najgłośniejszych afer dopingowych niejednokrotnie grożono śmiercią.

Polsat Sport