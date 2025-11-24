Co za wieści od reprezentanta Polski! Zostanie ojcem

Reprezentant Polski w piłce nożnej - Adam Buksa - podzielił się świetnymi wieściami. W jego życiu prywatnym dojdzie do wielkich zmian.

Buksa i jego żona Aleksandra poinformowali, że spodziewają się dziecka. Będzie to pierwszy potomek małżeństwa.

"Baby Buksa nadchodzi!" - czytamy w mediach społecznościowych pary.

Również w lecie u Buksy doszło do zmian. Napastnik zamienił bowiem Danię na Włochy, przenosząc się z Midtjylland do Udinese.