Co za wieści od reprezentanta Polski! Zostanie ojcem

Adam Buksa i jego żona Aleksandra przekazali wspaniałe informacje. Para spodziewa się dziecka.

Piłkarz w bordowej koszulce reprezentacji Polski z orłem na piersi, stojący przed napisem PGE Narodowy.
fot. PAP
Adam Buksa

Reprezentant Polski w piłce nożnej - Adam Buksa - podzielił się świetnymi wieściami. W jego życiu prywatnym dojdzie do wielkich zmian.

 

Buksa i jego żona Aleksandra poinformowali, że spodziewają się dziecka. Będzie to pierwszy potomek małżeństwa.

 

"Baby Buksa nadchodzi!" - czytamy w mediach społecznościowych pary.

 

Adam Buksa i jego żona Aleksandra spodziewają się dzieckafot. Instagram

 

Również w lecie u Buksy doszło do zmian. Napastnik zamienił bowiem Danię na Włochy, przenosząc się z Midtjylland do Udinese.

