Co za wieści od reprezentanta Polski! Zostanie ojcem
Adam Buksa i jego żona Aleksandra przekazali wspaniałe informacje. Para spodziewa się dziecka.
Reprezentant Polski w piłce nożnej - Adam Buksa - podzielił się świetnymi wieściami. W jego życiu prywatnym dojdzie do wielkich zmian.
Buksa i jego żona Aleksandra poinformowali, że spodziewają się dziecka. Będzie to pierwszy potomek małżeństwa.
"Baby Buksa nadchodzi!" - czytamy w mediach społecznościowych pary.
Również w lecie u Buksy doszło do zmian. Napastnik zamienił bowiem Danię na Włochy, przenosząc się z Midtjylland do Udinese.Przejdź na Polsatsport.pl
