Ćwierćfinał przerwany! 14-letni Polak o krok od kolejnej sensacji

Najmłodszy zawodowiec w historii światowego touru jest bliski kolejnego zwycięstwa nad znacznie bardziej doświadczonym przeciwnikiem. Obecnie prowadzi 5:4 ze zdobywcą Welsh Open z 2021 roku.

ZOBACZ TAKŻE: 14-letni Polak przeszedł do historii. Został mistrzem świata

Bezpośrednio po zakończeniu frame'a mecz został przerwany przez organizatorów. Decyzja o wstrzymaniu gry wynikała z kwestii proceduralnych dotyczących harmonogramu stołów i konieczności dostosowania czasu rozgrywek do transmisji. Przerwa ogłoszona przez sędziów nie miała wpływu na wynik, jednak przerwała spotkanie w momencie, gdy Polakowi do wygranej brakowało zaledwie jednego frame'a.

Jeżeli 14-latek odniesie zwycięstwo nad Brownem, uzyska przepustkę do półfinału kwalifikacji, w którym jego przeciwnikiem będzie Noppon Saengkham - 35. snookerzysta światowego rankingu. Reprezentant Tajlandii rywalizował z Polakiem w październiku 2025 roku podczas pierwszej rundy Grand Prix w Chinach i wówczas zwyciężył 5:1.

Michał Szubarczyk - Jordan Brown 5:4 (PRZERWANE).

ŁO, Polsat Sport