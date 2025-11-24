Ćwierćfinał przerwany! 14-letni Polak o krok od kolejnej sensacji
14-letni Michał Szubarczyk wygrywa 5:4 z Jordanem Brownem w ćwierćfinale kwalifikacji UK Championship i jest o jednego frame'a od wygranej z zawodnikiem z Irlandii Północnej. Jego mecz został jednak wstrzymany z przyczyn organizacyjnych.
Najmłodszy zawodowiec w historii światowego touru jest bliski kolejnego zwycięstwa nad znacznie bardziej doświadczonym przeciwnikiem. Obecnie prowadzi 5:4 ze zdobywcą Welsh Open z 2021 roku.
Bezpośrednio po zakończeniu frame'a mecz został przerwany przez organizatorów. Decyzja o wstrzymaniu gry wynikała z kwestii proceduralnych dotyczących harmonogramu stołów i konieczności dostosowania czasu rozgrywek do transmisji. Przerwa ogłoszona przez sędziów nie miała wpływu na wynik, jednak przerwała spotkanie w momencie, gdy Polakowi do wygranej brakowało zaledwie jednego frame'a.
Jeżeli 14-latek odniesie zwycięstwo nad Brownem, uzyska przepustkę do półfinału kwalifikacji, w którym jego przeciwnikiem będzie Noppon Saengkham - 35. snookerzysta światowego rankingu. Reprezentant Tajlandii rywalizował z Polakiem w październiku 2025 roku podczas pierwszej rundy Grand Prix w Chinach i wówczas zwyciężył 5:1.
Michał Szubarczyk - Jordan Brown 5:4 (PRZERWANE).