Demolka w meczu polskiej tenisistki! Wystarczyło 57 minut

Po ćwierćfinale w imprezie WTA 125 w chilijskiej Colinie Maja Chwalińska przeniosła się do Argentyny, a konkretnie do Buenos Aires, gdzie w turnieju tej samej rangi została rozstawiona z numerem 8. W pierwszej rundzie przeciwniczką Polki była Włoszka Jessica Pieri.

Starcie świetnie rozpoczęła Chwalińska, która wyszła na prowadzenie 2:0. Pieri odrobiła przełamanie, jednak po chwili Polka ponownie odebrała serwis Włoszce. W kolejnych fragmentach rywalizacji nadal to nasza rodaczka dominowała, czego efektem był triumf 6:2.

W drugiej partii Chwalińska przyspieszyła jeszcze bardziej. Inicjatywa na korcie była całkowicie po jej stronie. Ostatecznie nie dała żadnych szans przeciwniczce, która nie była w stanie zapisać na swoje konto ani jednego gema. Polka zwyciężyła do zera, meldując się w drugiej fazie zawodów w Buenos Aires.

Maja Chwalińska - Jessica Pieri 6:2, 6:0