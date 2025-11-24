Demolka w meczu polskiej tenisistki! Wystarczyło 57 minut

Julian CieślakTenis

Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 125 w Buenos Aires. Polka w zaledwie 57 minut odprawiła Włoszkę Jessikę Pieri, triumfując 6:2, 6:0.

Tenisistka Maja Chwalińska podczas meczu, trzymająca rakietę.
fot. PAP
Maja Chwalińska

Po ćwierćfinale w imprezie WTA 125 w chilijskiej Colinie Maja Chwalińska przeniosła się do Argentyny, a konkretnie do Buenos Aires, gdzie w turnieju tej samej rangi została rozstawiona z numerem 8. W pierwszej rundzie przeciwniczką Polki była Włoszka Jessica Pieri.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka zdradziła szczegóły nt. ciąży!

 

Starcie świetnie rozpoczęła Chwalińska, która wyszła na prowadzenie 2:0. Pieri odrobiła przełamanie, jednak po chwili Polka ponownie odebrała serwis Włoszce. W kolejnych fragmentach rywalizacji nadal to nasza rodaczka dominowała, czego efektem był triumf 6:2.

 

W drugiej partii Chwalińska przyspieszyła jeszcze bardziej. Inicjatywa na korcie była całkowicie po jej stronie. Ostatecznie nie dała żadnych szans przeciwniczce, która nie była w stanie zapisać na swoje konto ani jednego gema. Polka zwyciężyła do zera, meldując się w drugiej fazie zawodów w Buenos Aires.

 

Maja Chwalińska - Jessica Pieri 6:2, 6:0

Przejdź na Polsatsport.pl
JESSICA PIERIMAJA CHWALIŃSKATENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 125 BUENOS AIRESWTA 125 BUENOS AIRES 2025WTA BUENOS AIRESWTA BUENOS AIRES 2025WTA TOUR
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ajla Tomljanovic Viktoriya Tomova - Eri Hozumi Aldila Sutjiadi. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 