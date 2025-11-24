Ferrari nie żyje. Fatalny wypadek

Smutne wieści dotarły z Brazylii. W trakcie pokazu Hot Wheels Epic Show w parku Beto Carrero World doszło do fatalnego w skutkach incydentu.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje najstarszy mistrz olimpijski na świecie. Miał 99 lat

Podczas swojego przejazdu Lurrique Ferrari uległ wypadkowi. Motocyklista najprawdopodobniej osiągnął zbyt małą prędkość w trakcie wjazdu na rampę i uderzył głową w konstrukcję, spadając z ośmiu metrów.

36-latkowi natychmiast udzielono pomocy medycznej. Został zaintubowany i przewieziony do szpitala Marieta Konder Bornhauser w Itajai, gdzie przeszedł operację.

Niestety, obrażenia okazały się zbyt poważne. Lekarzom nie udało się uratować życia Ferrariego.