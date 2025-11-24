Kajetanowicz w Arabii Saudyjskiej, finał sezonu na pustyni

Jedyna polska załoga stale obecna w najważniejszych rajdowych rozgrywkach globu swoją tegoroczną kampanię rozpoczęła 250 dni temu. Na otwarcie programu Kajetanowicz i Szczepaniak zmierzyli się z trudami legendarnego Safari, by następnie rywalizować kolejno w Portugalii, na Sardynii, w Grecji, Paragwaju i Chile. Finał zmagań ORLEN Rally Team nastąpi w Arabii Saudyjskiej.

ZOBACZ TAKŻE: Milan Pawelec skomentował triumf w Moto2. "Płakałem pod kaskiem"

Największe państwo Bliskiego Wschodu debiutuje jako gospodarz rundy WRC, dołączając do grona wcześniejszych tegorocznych nowicjuszy: Wysp Kanaryjskich oraz Paragwaju. Bazą ostatniej odsłony sezonu 2025 jest Dżudda, nazywana perłą Morza Czerwonego, a przez fanów motorsportu kojarzona dotychczas głównie z wyścigiem Formuły 1 czy Rajdem Dakar.

ORLEN Rally Team przybył do Arabii Saudyjskiej kilka dni temu i ma za sobą szybką aklimatyzację przede wszystkim do panujących temperatur, prawie 40 stopni Celsjusza wyższych niż notowane obecnie w Polsce. W sobotę Kajetanowicz i Szczepaniak odbyli sesję testową, zaliczając pierwszy kontakt z miejscowymi odcinkami. Szczególną uwagę poświęcili pracy nad ustawieniami zawieszenia samochodu, szukając jak najbardziej uniwersalnych rozwiązań zarówno na twardy szuter, jak i głęboki, miękki piasek.

– Szykujemy się do ostatniej rundy sezonu WRC, rozgrywanej w Arabii Saudyjskiej. Za nami testy i pierwszy kontakt z tutejszą nawierzchnią. Porównać ją mogę do greckich odcinków specjalnych, miejscami również do Safari. Większość elementów jest jednak nowa, zahaczamy też o części pustynne. Dodatkowym wyzwaniem będzie upał. Już teraz mamy w cieniu 35 stopni Celsjusza, więc w porównaniu do temperatury notowanej obecnie w moim ukochanym Ustroniu jest to duży przeskok. Do rywalizacji w takich warunkach jesteśmy jednak przyzwyczajeni. Ostatni Rajd Grecji był równie, a może nawet i bardziej gorący. Natomiast tutaj tych trudności będzie więcej. Z częścią na pewno jesteśmy w stanie się zmierzyć, inne to z kolei wielka niewiadoma, więc czekamy na rozwój sytuacji. Na pewno damy z siebie wszystko i już nie mogę się doczekać. Sezon zleciał, albo przejechał bardzo szybko i trochę mi z tego powodu przykro, ale tym finałem z pewnością zamierzamy się cieszyć i jednocześnie mentalnie zaczynamy szykować się do kolejnych wyzwań. Mam nadzieję, że za nasz występ w Arabii Saudyjskiej będziecie trzymać kciuki równie mocno, jak przez cały rok. Pamiętajcie, że ściganie zaczyna się tutaj wcześniej, bo już w środę – powiedział Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy.

W niedzielę Polacy rozpoczęli zapoznanie z trasą, które potrwa do wtorku. Na środę zaplanowano oficjalny odcinek testowy, a kilka godzin później odbędzie się ceremonia startu, po której załogi zmierzą się na krótkim superoesie. Właściwa rywalizacja na szutrach Arabii Saudyjskiej ruszy w czwartkowy poranek. Łącznie do przejechania na czas jest blisko 320 kilometrów, podzielonych na siedemnaście prób sportowych

Informacja prasowa