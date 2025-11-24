Klub PlusLigi rozstał się z zawodnikiem! Kolejne pożegnanie w ostatnim czasie

Klub z Częstochowy będzie musiał sobie radzić bez jednego z libero, który rozpoczynał sezon. Jak przekazano w komunikacie wystosowanym przez zespół w poniedziałek z Norwidem rozstał się Mateusz Masłowski.

- KS Norwid Częstochowa informuje, że z dniem 22 listopada 2025 roku została podjęta decyzja o zakończeniu współpracy z Mateuszem Masłowskim, zawodnikiem występującym na pozycji libero. Dziękujemy Mateuszowi za reprezentowanie barw naszego klubu, współpracę oraz emocje dostarczone sympatykom podczas występów w Norwidzie. Życzymy powodzenia w dalszej karierze oraz wielu sukcesów w kolejnych etapach siatkarskiej drogi - napisał klub w komunikacie o rozstaniu z zawodnikiem.



Masłowski reprezentował barwy częstochowskiego klubu od 2024 roku. Wcześniej grał w KGHM Cuprum Lubin oraz Cerrad Enea Czarnych Radom. Seniorską karierę rozpoczynał w Asseco Resovii Rzeszów, a swoje pierwsze występy notował również w SMS PZPS Spała. W swoim roczniku zdobył wiele medali w kategoriach juniorskich z młodzieżowymi reprezentacjami Polski.



W ostatnim czasie Norwid rozstał się również z trenerem - Guillermo Falascą. Drużyna pod jego wodzą zanotowała słaby początek sezonu - pięć porażek w sześciu spotkaniach. W ostatnim meczu ligowym drużynę prowadził dotychczasowy drugi trener - Roberto Cocconi. Norwid przegrał z PGE GiEK Skrą Bełchatów 1:3.



W związku ze zwolnieniem Falaski spekuluje się na temat nazwiska nowego trenera klubu. Kandydatami na to stanowisko mają być między innymi Andrea Anastasi i Piotr Graban.

PI, Polsat Sport