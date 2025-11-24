Kolejny gol reprezentanta Polski w Lidze Mistrzów! Pewne zwycięstwo jego drużyny

30-letni napastnik reprezentacji Polski, który latem przeniósł się na Półwysep Arabski z tureckiego Istanbul Basaksehir, rozegrał całe spotkanie. Do siatki gości trafił w 74. minucie, wówczas na 4:0.

W fazie ligowej LM ma już trzy gole, a łącznie cztery.

ZOBACZ TAKŻE: Wielomilionowy kontrakt Viniciusa Juniora na stole! W tle konflikt z trenerem Realu Madryt

Przed trafieniem Piątka aż trzy bramki dla gospodarzy zdobył Algierczyk Adil Boulbina. Natomiast w ostatnim kwadransie rozmiary porażki Al-Ittihad zmniejszył Francuz Benzema, strzelając gole w 76. i 83. minucie.

Al-Duhail zgromadził po pięciu kolejkach 7 pkt i zajmuje szóste miejsce w tabeli 12-zespołowej grupy, wyprzedza o punkt właśnie Al-Ittihad.

Al-Duhail - Al-Ittihad 4:2 (2:0)

Bramki: Adil Boulbina 5, 33, 53; Krzysztof Piątek 74 - Karim Benzema 76, 83.

Al Duhail: Burke - Sabaly, Castellanos, Bamba, Al Brake - Bourigeaud, Verratti (81 Boudiaf) - Boulbina (78 Mohammed), Luis Alberto, Edmilson Junior (60 Al Amin) - Piątek.

Al-Ittihad: Rajkovic - Al Shanqiti (60 Roger), Simic, Pereira, Mitaj (78 Kadesh) - Fabinho (60 Doumbia), Kante - Diaby, Aouar (60 Al Ghamdi), Bergwijn (70 Al Shehri) - Benzema.

Żółte kartki: Verratti. Bourigeaud, Al Brake, Luis Alberto - Diaby.

PAP