Leszek Blanik: Dyskusja na temat strategii rozwoju polskiego sportu jest szalenie ważna

W poniedziałek odbyło się spotkanie dotyczące "Strategii Rozwoju Polskiego Sportu 2040". Finałowym elementem ma być wystąpienie do MKOl o prawo organizacji igrzysk olimpijskich w naszym kraju.

- Polskie społeczeństwo, a przede wszystkim polski naród, jest wyjątkowe i jestem pewny, że damy radę to zrobić - powiedział Blanik.

Ważnym elementem jest też zwiększanie świadomości o zaangażowaniu polskiego społeczeństwa do aktywności fizycznej.



- Poziom umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży jest na coraz niższym poziomie. Dlatego dyskusja na temat strategii rozwoju polskiego sportu jest szalenie ważna. To ostatni dzwonek, by działać w tym zakresie, bo bez tego niczego nie zbudujemy - wyznał.

I dodał:

- Ministerstwo Sportu w ostatnich latach kładzie duży nacisk na upowszechnianie, ale myślę, że bez edukacji szkolnej i bez sportów w klasach, w szczególności, 1-3 to się nie uda. Mam nadzieję, że strategia sprawi, że sport w placówkach wróci na swoje miejsce - przyznał.