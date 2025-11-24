Liga Europy na sportowych antenach Polsatu! Gdzie obejrzeć mecze 5. kolejki?
Czas na kolejne emocje związane z rozgrywkami Ligi Europy! Przed nami spotkania 5. kolejki, w której nie brakuje arcyciekawie zapowiadających się konfrontacji. Kibice mogą spodziewać się gigantycznej dawki transmisji na sportowych antenach Polsatu! Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan.
Zaczniemy od czterech meczów, które równolegle rozpoczną się późnym popołudniem. W jednym ze spotkań FC Porto z Jakubem Kiwiorem oraz Janem Bednarkiem zmierzy się z Niceą. Do tego AS Roma, w składzie której znajduje się Jan Ziółkowski podejmie sensacyjnego lidera tabeli - Midtjylland. Zespół z Danii po czterech kolejkach Ligi Europy może pochwalić się kompletem zwycięstw!
Polskiego akcentu nie powinno zabraknąć również w potyczce Aston Villi z Young Boys. W barwach gospodarzy prawdopodobnie pojawi się Matty Cash. Na dokładkę czeka nas również klasyk w postaci starcia Feyenoordu z Celtikiem. Teoretycznie w ekipie z Rotterdamu mógłby wystąpić Jakub Moder, ale reprezentant Polski wciąż wraca do pełni formy po długiej przerwie spowodowanej kontuzją.
W sesji wieczornej pokażemy trzy mecze, a wśród nich Panathinaikos z Karolem Świderskim zagra ze Sturm Graz, natomiast Bolonia w bramce z Łukaszem Skorupskim zmierzy się z RB Salzburg. Do tego czeka nas ciekawe spotkanie Nottingham z Malmoe.
Plan transmisji meczów 5. kolejki Ligi Europy:
FC Porto - Nicea godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go)
AS Roma - Midtjylland godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)
Aston Villa - Young Boys godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 3, Polsat Box Go)
Feyenoord - Celtic godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 4, Polsat Box Go)
Panathinaikos - Strum Graz godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go)
Bolonia - RB Salzburg godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)
Nottingham - Malmoe godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 4, Polsat Box Go)