Liga Europy na sportowych antenach Polsatu! Gdzie obejrzeć mecze 5. kolejki?

Krystian NatońskiPiłka nożna

Czas na kolejne emocje związane z rozgrywkami Ligi Europy! Przed nami spotkania 5. kolejki, w której nie brakuje arcyciekawie zapowiadających się konfrontacji. Kibice mogą spodziewać się gigantycznej dawki transmisji na sportowych antenach Polsatu! Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan.

Piłkarze FC Porto w niebiesko-białych strojach celebrują razem na boisku.
fot. PAP
W jednym ze spotkań 5. kolejki Ligi Europy ekipa FC Porto zmierzy się z Niceą

Zaczniemy od czterech meczów, które równolegle rozpoczną się późnym popołudniem. W jednym ze spotkań FC Porto z Jakubem Kiwiorem oraz Janem Bednarkiem zmierzy się z Niceą. Do tego AS Roma, w składzie której znajduje się Jan Ziółkowski podejmie sensacyjnego lidera tabeli - Midtjylland. Zespół z Danii po czterech kolejkach Ligi Europy może pochwalić się kompletem zwycięstw!

 

ZOBACZ TAKŻE: Tabela Ligi Europy. Jak radzą sobie kluby polskich piłkarzy?

 

Polskiego akcentu nie powinno zabraknąć również w potyczce Aston Villi z Young Boys. W barwach gospodarzy prawdopodobnie pojawi się Matty Cash. Na dokładkę czeka nas również klasyk w postaci starcia Feyenoordu z Celtikiem. Teoretycznie w ekipie z Rotterdamu mógłby wystąpić Jakub Moder, ale reprezentant Polski wciąż wraca do pełni formy po długiej przerwie spowodowanej kontuzją.

 

W sesji wieczornej pokażemy trzy mecze, a wśród nich Panathinaikos z Karolem Świderskim zagra ze Sturm Graz, natomiast Bolonia w bramce z Łukaszem Skorupskim zmierzy się z RB Salzburg. Do tego czeka nas ciekawe spotkanie Nottingham z Malmoe.

Plan transmisji meczów 5. kolejki Ligi Europy:

FC Porto - Nicea godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go)
AS Roma - Midtjylland godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)
Aston Villa - Young Boys godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 3, Polsat Box Go)
Feyenoord - Celtic godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 4, Polsat Box Go)
Panathinaikos - Strum Graz godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go)
Bolonia - RB Salzburg godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)
Nottingham - Malmoe godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 4, Polsat Box Go)

LIGA EUROPYPIŁKA NOŻNA
