Liga Konferencji: Jagiellonia Białystok - KuPS. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online
Jagiellonia Białystok to jedna z dwóch polskich drużyn obok Rakowa Częstochowa, która jeszcze nie zaznała goryczy porażki w obecnej edycji Ligi Konferencji UEFA. Podopieczni Adriana Siemieńca postarają się podtrzymać ten status w najbliższym starciu u siebie z fińskim KuPS. Gdzie obejrzeć to spotkanie? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.
"Jaga", która w poprzednim sezonie dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA, również w tegorocznej edycji spisuje się bez zarzutów. Białostocczanie zaczęli od wygranej u siebie z Hamrun 1:0, a następnie dwukrotnie zremisowali na wyjeździe 1:1 - najpierw ze Strasbourgiem, a potem ze Shkendiją.
Teraz nadszedł czas na konfrontację u siebie z KuPS. Smaczku tej rywalizacji dodaje fakt, że Finowie są również niepokonani, mając tyle samo punktów. Najpierw zremisowali u siebie z Dritą 1:1, a potem na wyjeździe z Breidablik 0:0. Ostatnio potrafili pokonać przed własnymi kibicami Slovana Bratysława 3:1.
Kuopio bardziej kojarzy się polskim kibicom ze skokami narciarskimi, ale miejmy nadzieję, że tym razem to Jagiellonia uzyska wyższe noty za styl, ale przede wszystkim osiągnie korzystniejszy rezultat. Warto podkreślić, że dla obu drużyn będzie to pierwszy mecz o stawkę od 9 listopada. Ekipa z Podlasia miała w miniony weekend zmierzyć się u siebie z GKS-em Katowice w PKO BP Ekstraklasie, ale spotkanie zostało odwołane z powodu śnieżycy.
Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia - KuPS? O której godzinie?
Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio od godz. 20:50 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go. Początek studia od godz. 17:00 w Polsacie Sport Premium 1, natomiast od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1.