Liga Konferencji: Jagiellonia Białystok - KuPS. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

"Jaga", która w poprzednim sezonie dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA, również w tegorocznej edycji spisuje się bez zarzutów. Białostocczanie zaczęli od wygranej u siebie z Hamrun 1:0, a następnie dwukrotnie zremisowali na wyjeździe 1:1 - najpierw ze Strasbourgiem, a potem ze Shkendiją.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja w Częstochowie! Raków na kolanach

Teraz nadszedł czas na konfrontację u siebie z KuPS. Smaczku tej rywalizacji dodaje fakt, że Finowie są również niepokonani, mając tyle samo punktów. Najpierw zremisowali u siebie z Dritą 1:1, a potem na wyjeździe z Breidablik 0:0. Ostatnio potrafili pokonać przed własnymi kibicami Slovana Bratysława 3:1.

Kuopio bardziej kojarzy się polskim kibicom ze skokami narciarskimi, ale miejmy nadzieję, że tym razem to Jagiellonia uzyska wyższe noty za styl, ale przede wszystkim osiągnie korzystniejszy rezultat. Warto podkreślić, że dla obu drużyn będzie to pierwszy mecz o stawkę od 9 listopada. Ekipa z Podlasia miała w miniony weekend zmierzyć się u siebie z GKS-em Katowice w PKO BP Ekstraklasie, ale spotkanie zostało odwołane z powodu śnieżycy.

Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia - KuPS? O której godzinie?

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio od godz. 20:50 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go. Początek studia od godz. 17:00 w Polsacie Sport Premium 1, natomiast od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1.

Polsat Sport