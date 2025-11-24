Liga Konferencji: Lech Poznań - FC Lausanne-Sport. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

Lech, który dwie edycje temu potrafił awansować do ćwierćfinału Ligi Konferencji, zaczął tegoroczne zmagania od efektownej wygranej u siebie z Rapidem Wiedeń 4:1. Potem było jednak już znacznie gorzej, o czym świadczą porażki na Gibraltarze z Lincolnem 1:2 oraz w Hiszpanii z Rayo Vallecano 2:3. O ile niepowodzenie z przedstawicielem La Liga nie jest żadną ujmą, tak klęska z amatorami jak najbardziej.

ZOBACZ TAKŻE: Rayo Vallecano - Lech Poznań. Zobacz skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Mistrzowie Polski nie zachwycają też w PKO BP Ekstraklasie, chociaż ostatnio pokonali na własnym boisku Radomiaka Radom aż 4:1. To dobry prognostyk przed konfrontacją z FC Lausanne-Sport, który z kolei w miniony weekend uległ na wyjeździe St. Gallen 0:1. Szwajcarzy jednak nie zawodzą w Lidze Konferencji. Są niepokonani po triumfach nad Breidablik 3:0, Hamrun 1:0 oraz remisie z Omonią Nikozja 1:1.

Jeżeli drużyna ze stolicy Wielkopolski chce walczyć o awans do fazy play-off, koniecznie musi to spotkanie wygrać.

Gdzie obejrzeć mecz Lech - FC Lausanne? O której godzinie?

Transmisja meczu Lech Poznań - FC Lausanne-Sport od godz. 18:35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek studia od godz. 17:00 w Polsacie Sport Premium 1, natomiast od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1.

Polsat Sport