Liga Konferencji: Legia Warszawa - Sparta Praga. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

Niestety, "Wojskowi" nie spisują się dobrze w tym sezonie, również w tej edycji Ligi Konferencji. Zaczęli od porażki u siebie z Samsunsporem 0:1. Potem udało się pokonać w Krakowie zespół Szachtara Donieck 2:1 po fenomenalnych trafieniach Rafała Augustyniaka, ale w następnej kolejce warszawianie znów zawiedli i ulegli na wyjeździe Celje 1:2. To oznacza dorobek zaledwie trzech punktów - najgorszy spośród wszystkich polskich drużyn w tych rozgrywkach.

Warto podkreślić, że pierwsze dwa wspomniane mecze Legia rozegrała pod wodzą Edwarda Iordanescu, którego już od jakiegoś czasu nie ma przy Łazienkowskiej. Zastępuje go tymczasowo Inaki Astiz, ale to nie przynosi pozytywnej przemiany. W miniony weekend polski gigant tylko zremisował u siebie z Lechią Gdańsk 2:2, a wcześniej przegrał z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza 1:2.

Nie może zatem dziwić, że wśród kibiców Legii narodziła się gigantyczna frustracja. Tym bardziej, że na razie nie zanosi się na zmiany na ławce szkoleniowej. Wiele wskazuje na to, że nowym trenerem zostanie Marek Papszun, ale schedę po Astizie ma objąć dopiero po rundzie jesiennej.

Legia zawodzi nie tylko w PKO BP Ekstraklasie, w której ma coraz większą stratę do czołówki. Odpadła już w Pucharze Polski jako obrońca tego trofeum, natomiast w Lidze Konferencji obecnie znajduje się poza strefą pozwalającą na awans do fazy play-off. To sprawia, że najbliższa potyczka ze Spartą będzie szalenie istotna.

Prażanie to renomowana ekipa ze znakomitą przeszłością w europejskich pucharach. Dzisiejsze realia są nieco odmienne, ale i tak Sparta plasuje się wyżej od Legii. Piłkarze ze stolicy Czech najpierw wygrali u siebie z Shamrock Rovers 4:1, a potem przegrali na wyjeździe z Rijeką 0:1. Na początku listopada zespół naszych południowych sąsiadów zmierzył się na własnym boisku z Rakowem Częstochowa. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Mimo że Legia i Sparta to niesamowicie doświadczone drużyny w europejskich pucharach, to nigdy nie miały możliwości ze sobą rywalizować.

Gdzie obejrzeć mecz Legia - Sparta? O której godzinie?

Transmisja meczu Legia Warszawa - Sparta Praga od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek studia od godz. 17:00 w Polsacie Sport Premium 1, natomiast od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1.

