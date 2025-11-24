Liga Konferencji na sportowych antenach Polsatu! Gdzie obejrzeć mecze 4. kolejki?
Przed nami moc wrażeń związanych z 4. kolejką Ligi Konferencji UEFA. Oczywiście oczy większości polskich kibiców będą zwrócone na poczynania naszych reprezentantów. Wśród nich są Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa. Przedstawiamy szczegółowy plan transmisji.
Po trzech kolejkach Ligi Konferencji UEFA liderem tabeli jest turecki Samsunspor, który może pochwalić się kompletem zwycięstw i nawet ani jednym straconym golem! Warto podkreślić, że jedną z "ofiar" tego zespołu była Legia Warszawa.
A skoro mowa już o przedstawicielach PKO BP Ekstraklasy, to na razie najlepiej radzą sobie drużyny Rakowa Częstochowa i Jagielloni Białystok, które zgromadziły pięć punktów. Podopieczni (jeszcze) Marka Papszuna zmierzą się z Rapidem Wiedeń, natomiast ekipa dowodzona przez Adriana Siemieńca zagra na własnym boisku z fińskim KuPS.
ZOBACZ TAKŻE: Kryzys Legii Warszawa! Kolejna wpadka u siebie
Pogrążona w gigantycznym kryzysie Legia spróbuje sprawić niespodziankę i wyszarpać punkty faworyzowanej Sparcie Praga, która w poprzedniej kolejce zremisowała bezbramkowo u siebie z Rakowem. Prażanie też nie zachwycają w tej edycji, ale to co dzieje się w Warszawie można nazwać katastrofą. "Wojskowi" odpadli już z Pucharu Polski, tracą seryjnie punkty w PKO BP Ekstraklasie i poza triumfem nad Szachtarem Donieck, zawodzą także w Lidze Konferencji. Doszło już do zmiany trenera, ale Inaki Astiz zastępujący tymczasowo Edwarda Iordansescu nie radzi sobie w nowej roli.
Być może przełamanie nastąpi w najbliższy czwartek. Na to liczą również w Poznaniu, gdzie Lech postara się pokonać FC Lausanne-Sport. Mistrzowie Polski ponieśli dwie porażki z rzędu w Lidze Konferencji i koniecznie potrzebują wygranej. Dobrym znakiem jest postawa "Kolejorza" w miniony weekend i zwycięstwo z Radomiakiem Radom 4:1.
Wszystkie mecze polskich drużyn pokażemy rzecz jasna na sportowych antenach Polsatu. Do tego proponujemy ciekawie zapowiadającą się potyczkę Strasbourga z Crystal Palace. Piłkarzem francuskiej ekipy jest reprezentant Polski - Maximiliano Oyedele.
Plan transmisji meczów 4. kolejki Ligi Konferencji:
Lech Poznań - FC Lausanne-Sport godz. 18:35 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)
Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń godz. 18:35 (Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)
Legia Warszawa - Sparta Praga godz. 20:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)
Jagiellonia Białystok - KuPS godz. 20:50 (Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)
Strasbourg - Crystal Palace godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 3, Polsat Box Go)