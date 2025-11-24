Liga Konferencji na sportowych antenach Polsatu! Gdzie obejrzeć mecze 4. kolejki?

Po trzech kolejkach Ligi Konferencji UEFA liderem tabeli jest turecki Samsunspor, który może pochwalić się kompletem zwycięstw i nawet ani jednym straconym golem! Warto podkreślić, że jedną z "ofiar" tego zespołu była Legia Warszawa.

A skoro mowa już o przedstawicielach PKO BP Ekstraklasy, to na razie najlepiej radzą sobie drużyny Rakowa Częstochowa i Jagielloni Białystok, które zgromadziły pięć punktów. Podopieczni (jeszcze) Marka Papszuna zmierzą się z Rapidem Wiedeń, natomiast ekipa dowodzona przez Adriana Siemieńca zagra na własnym boisku z fińskim KuPS.

Pogrążona w gigantycznym kryzysie Legia spróbuje sprawić niespodziankę i wyszarpać punkty faworyzowanej Sparcie Praga, która w poprzedniej kolejce zremisowała bezbramkowo u siebie z Rakowem. Prażanie też nie zachwycają w tej edycji, ale to co dzieje się w Warszawie można nazwać katastrofą. "Wojskowi" odpadli już z Pucharu Polski, tracą seryjnie punkty w PKO BP Ekstraklasie i poza triumfem nad Szachtarem Donieck, zawodzą także w Lidze Konferencji. Doszło już do zmiany trenera, ale Inaki Astiz zastępujący tymczasowo Edwarda Iordansescu nie radzi sobie w nowej roli.

Być może przełamanie nastąpi w najbliższy czwartek. Na to liczą również w Poznaniu, gdzie Lech postara się pokonać FC Lausanne-Sport. Mistrzowie Polski ponieśli dwie porażki z rzędu w Lidze Konferencji i koniecznie potrzebują wygranej. Dobrym znakiem jest postawa "Kolejorza" w miniony weekend i zwycięstwo z Radomiakiem Radom 4:1.

Wszystkie mecze polskich drużyn pokażemy rzecz jasna na sportowych antenach Polsatu. Do tego proponujemy ciekawie zapowiadającą się potyczkę Strasbourga z Crystal Palace. Piłkarzem francuskiej ekipy jest reprezentant Polski - Maximiliano Oyedele.

Plan transmisji meczów 4. kolejki Ligi Konferencji:

Lech Poznań - FC Lausanne-Sport godz. 18:35 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń godz. 18:35 (Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

Legia Warszawa - Sparta Praga godz. 20:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Jagiellonia Białystok - KuPS godz. 20:50 (Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

Strasbourg - Crystal Palace godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 3, Polsat Box Go)

