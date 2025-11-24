Liga Konferencji: Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

Po trzech rozegranych spotkaniach Raków spisuje się najlepiej spośród wszystkich polskich drużyn w Lidze Konferencji. Wicemistrzowie kraju zaczęli rozgrywki od wygranej u siebie z Universitateą Craiova 2:0, a następnie dwukrotnie zremisowali z czeskimi zespołami na wyjeździe - w Ołomuńcu z Sigmą 1:1 oraz w Pradze ze Spartą 0:0.

Podopieczni Marka Papszuna wracają teraz do Sosnowca, gdzie rozgrywają swoje domowe potyczki w Europie, aby zmierzyć się z Rapidem Wiedeń. Ekipa ze stolicy Austrii jest na razie outsiderem zmagań, zajmując ostatnie miejsce z kompletem porażek i mizernym bilansem bramkowym 1:8. Drużyna z kraju Mozarta przegrała na inaugurację w Poznaniu z Lechem aż 1:4, a następnie uległa u siebie renomowanej Fiorentinie 0:3, a potem Universitatei 0:1.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja w Częstochowie! Raków na kolanach

Kibice spod Jasnej Góry liczą zatem, że i Rakowowi uda się zwyciężyć Rapid i uczynić kolejny krok w stronę awansu do fazy play-off. Oba zespoły przystąpią do tego meczu podrażnione porażkami w rozgrywkach krajowych. Wiedeńczycy ulegli u siebie Grazer 1:2, natomiast "Medaliki" sensacyjnie przegrały na Limanowskiego z Piastem Gliwice 1:3.

Na ile wynik ten był spowodowany zamieszaniem związanym z potencjalnym i prawdopodobnym odejściem Marka Papszuna do Legii? To właśnie ten temat zdominował polskie podwórko piłkarskie w ostatnich dniach. Pierwotnie mówiło się o rozstaniu już na dniach, ale najnowsze doniesienia sugerują koniec rundy jesiennej. Oby to nie przełożyło się również na złą postawę w Sosnowcu.

Gdzie obejrzeć mecz Raków - Rapid? O której godzinie?

Transmisja meczu Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń we czwartek 27 listopada od godz. 18:35 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go. Początek studia od godz. 17:00 w Polsacie Sport Premium 1, natomiast od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1.

Polsat Sport