Gdzie oglądać mecz DevelopRes Rzeszów – Marica Płowdiw w LM siatkarek?

W sezonie 2025/2026 w Lidze Mistrzyń siatkarek wystąpi dwadzieścia drużyn, które podzielono na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Polskę będą reprezentowały trzy kluby, które w pierwszej kolejce rozegrają mecze we własnych halach.

Mistrz Polski DevelopRes Rzeszów zmagania w grupie E rozpocznie meczem z zespołem Marica Płowdiw.



To mistrz Bułgarii, który do LM dostał się poprzez eliminacje. Co ciekawe, w poprzednim sezonie oba zespoły również spotkały się w fazie grupowej. Dwukrotnie triumfowały Polki - 3:1 u siebie i 3:0 na wyjeździe.



Siatkarki z Rzeszowa po raz pierwszy zagrały w Lidze Mistrzyń w sezonie 2017/2018. Zakończyły wówczas zmagania na fazie grupowej. Później uczestniczyły w kolejnych edycjach tych rozgrywek – 2020/21 (faza grupowa), 2021/22 (ćwierćfinał), 2022/23 (ćwierćfinał), 2023/24 (baraż o ćwierćfinał). W minionym sezonie rzeszowskie Rysice dotarły do ćwierćfinału, w którym zostały wyeliminowane przez późniejszego triumfatora - A. Carraro Imoco Conegliano. Jak siatkarki DevelopResu zaprezentują się w tej edycji rozgrywek?

DevelopRes Rzeszów – Marica Płowdiw. Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu DevelopRes Rzeszów – Marica Płowdiw w Polsacie Sport 2, a także online na Polsat Box Go. Początek w środę 26 listopada o godzinie 17:50.