Gdzie oglądać mecz ŁKS Commercecon Łódź – Dresdner SC w LM siatkarek?

W sezonie 2025/2026 w Lidze Mistrzyń siatkarek wystąpi dwadzieścia drużyn, które podzielono na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Polskę będą reprezentowały trzy kluby, które w pierwszej kolejce rozegrają mecze we własnych halach.

W grupie D ŁKS Commercecon Łódź zmierzy się z ekipą Dresdner SC z Niemiec.



To starcie drużyn, które wróciły do Ligi Mistrzyń - ŁKS po jednym sezonie przerwy, a Dresdner SC po trzech. W sztabie szkoleniowym przeciwniczek łodzianek są dwaj Polacy - Radosław Wodziński oraz Łukasz Marciniak.



Siatkarki ŁKS zadebiutowały w Lidze Mistrzyń w sezonie 2018/19. Zakończyły wówczas zmagania na fazie grupowej. Kolejne edycje również kończyły się dla łodzianek na rywalizacji w grupie (2020, 2021). W sezonie 2022/23 wyszły z grupy i odpadły w pierwszej rundzie play-off. Sezon 2023/24 przyniósł historyczny awans do ćwierćfinału. W minionym sezonie ŁKS rywalizował w Pucharze CEV, w którym został wyeliminowany w 1/8 finału przez włoską drużynę Igor Gorgonzola Novara.

ŁKS Commercecon Łódź – Dresdner SC. Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu ŁKS Commercecon Łódź – Dresdner SC w Polsacie Sport 2, a także online na Polsat Box Go. Początek w środę 26 listopada o godzinie 20:20.