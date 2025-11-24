W sezonie 2025/2026 w Lidze Mistrzyń siatkarek wystąpi dwadzieścia drużyn, które podzielono na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Polskę będą reprezentowały trzy kluby, które w pierwszej kolejce rozegrają mecze we własnych halach.

ZOBACZ TAKŻE: Magiera: Kto wyprowadzi Norwida na prostą?



W grupie B zagrają PGE Budowlani Łódź, które na inaugurację podejmą włoską drużynę Igor Gorgonzola Novara.



To czwarta drużyna ostatniej kampanii włoskiej Serie A i tegoroczny triumfator Pucharu CEV. Od poprzedniej konfrontacji Budowlanych z zespołem z Novary minęło już sześć lat. Wówczas łodzianki uległy rywalkom w trzech setach. Jak pójdzie im tym razem?



Siatkarki Budowlanych w Lidze Mistrzyń występowały wcześniej w sezonach 2010/11 (faza grupowa), 2017/18 (faza grupowa), 2018/19 (faza grupowa), 2019/20 (faza grupowa), 2023/24 (faza grupowa, później gra w Pucharze CEV zakończona na półfinale). W poprzednich rozgrywkach awansowały do ćwierćfinału, w którym uległy włoskiej ekipie Savino Del Bene Scandicci.

PGE Budowlani Łódź – Igor Gorgonzola Novara. Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu PGE Budowlani Łódź – Igor Gorgonzola Novara w Polsacie Sport 2, a także online na Polsat Box Go. Początek we wtorek 25 listopada o godzinie 17:50.