Mistrzostwa świata piłkarek ręcznych w 2025 roku będą trwały od 26 listopada do 14 grudnia. Spotkania będą rozgrywane w pięciu miastach: Dortmundzie, Stuttgarcie, Trewirze, Rotterdamie oraz 's-Hertogenbosch.

To właśnie w tym ostatnim wymienionym wyżej mieście swoje mecze w rundzie wstępnej rozegra reprezentacja Polski prowadzona przez trenera Arne Senstada. Będzie to dziewiętnasty występ naszych szczypiornistek na mundialu. Najlepsze wyniki Polki osiągnęły w 2013 i 2015 roku, kiedy dwukrotnie zakończyły turniej tuż za podium - na czwartym miejscu.

Zasady mistrzostw są proste: po meczach rundy wstępnej drużyny zostaną podzielone na cztery kolejne grupy, tym razem po sześć zespołów. Z każdej takiej grupy do ćwierćfinałów awansują dwa najlepsze zespoły. Mecze fazy pucharowej - czyli ćwierćfinały, półfinały oraz spotkania o medale - zostaną rozegrane między 8 a 14 grudnia.

Mistrzostwa świata kobiet w piłce ręcznej 2025. Terminarz i wyniki meczów rundy wstępnej

Grupa A (Rotterdam, Holandia):



27.11.2025 (20:30) Dania - Japonia

27.11.2025 (18:00) Rumunia - Chorwacja

29.11.2025 (20:30) Chorwacja - Dania

29.11.2025 (18:00) Japonia - Rumunia

01.12.2025 (18:00) Japonia - Chorwacja

01.12.2025 (20:30) Dania - Rumunia

GRUPA B ('s-Hertogenbosch, Holandia):



27.11.2025 (20:30) Węgry - Senegal

27.11.2025 (18:00) Szwajcaria - Iran

29.11.2025 (20:30) Iran - Węgry

29.11.2025 (18:00) Senegal - Szwajcaria

01.12.2025 (18:00) Senegal - Iran

01.12.2025 (20:30) Węgry - Szwajcaria

GRUPA C (Stuttgart, Niemcy):



27.11.2025 (18:00) Niemcy - Islandia

27.11.2025 (20:30) Serbia - Urugwaj

29.11.2025 (18:00) Urugwaj - Niemcy

29.11.2025 (20:30) Islandia - Serbia

01.12.2025 (15:30) Islandia - Urugwaj

01.12.2025 (18:00) Niemcy - Serbia

GRUPA D (Trewir, Niemcy):



26.11.2025 (20:30) Czarnogóra - Wyspy Owcze

26.11.2025 (18:00) Hiszpania - Paragwaj

28.11.2025 (18:00) Paragwaj - Czarnogóra

28.11.2025 (20:30) Wyspy Owcze - Hiszpania

30.11.2025 (15:30) Wyspy Owcze - Paragwaj

30.11.2025 (18:00) Czarnogóra - Hiszpania

GRUPA E (Rotterdam, Holandia):



28.11.2025 (20:30) Holandia - Argentyna

28.11.2025 (18:00) Austria - Egipt

30.11.2025 (20:30) Egipt - Holandia

30.11.2025 (18:00) Argentyna - Austria

02.12.2025 (18:00) Argentyna - Egipt

02.12.2025 (20:30) Holandia - Austria

GRUPA F ('s-Hertogenbosch, Holandia):



28.11.2025 (21:00) Francja - Tunezja

28.11.2025 (18:30) Polska - Chiny

30.11.2025 (18:00) Chiny - Francja

30.11.2025 (15:30) Tunezja - Polska

02.12.2025 (18:30) Tunezja - Chiny

02.12.2025 (21:00) Francja - Polska

GRUPA G (Stuttgart, Niemcy):



28.11.2025 (20:30) Szwecja - Czechy

28.11.2025 (18:00) Brazylia - Kuba

30.11.2025 (20:30) Kuba - Szwecja

30.11.2025 (18:00) Czechy - Brazylia

02.12.2025 (18:00) Czechy - Kuba

02.12.2025 (20:30) Szwecja - Brazylia

GRUPA H (Trewir, Niemcy):



27.11.2025 (20:30) Norwegia - Korea

27.11.2025 (18:00) Angola - Kazachstan

29.11.2025 (20:30) Kazachstan - Norwegia

29.11.2025 (18:00) Korea - Angola

01.12.2025 (18:00) Korea - Kazachstan

01.12.2025 (20:30) Norwegia - Angola