Mistrzostwa świata kobiet w piłce ręcznej 2025. Terminarz i wyniki meczów rundy wstępnej
Już w środę, 26 listopada, startują mistrzostwa świata kobiet w piłce ręcznej 2025. Reprezentacja Polski zagra w grupie F, gdzie ich rywalkami będą Chiny, Tunezja i Francja. Sprawdźcie terminarz zawodów i wyniki meczów rundy wstępnej.
Mistrzostwa świata piłkarek ręcznych w 2025 roku będą trwały od 26 listopada do 14 grudnia. Spotkania będą rozgrywane w pięciu miastach: Dortmundzie, Stuttgarcie, Trewirze, Rotterdamie oraz 's-Hertogenbosch.
To właśnie w tym ostatnim wymienionym wyżej mieście swoje mecze w rundzie wstępnej rozegra reprezentacja Polski prowadzona przez trenera Arne Senstada. Będzie to dziewiętnasty występ naszych szczypiornistek na mundialu. Najlepsze wyniki Polki osiągnęły w 2013 i 2015 roku, kiedy dwukrotnie zakończyły turniej tuż za podium - na czwartym miejscu.
Zasady mistrzostw są proste: po meczach rundy wstępnej drużyny zostaną podzielone na cztery kolejne grupy, tym razem po sześć zespołów. Z każdej takiej grupy do ćwierćfinałów awansują dwa najlepsze zespoły. Mecze fazy pucharowej - czyli ćwierćfinały, półfinały oraz spotkania o medale - zostaną rozegrane między 8 a 14 grudnia.
Grupa A (Rotterdam, Holandia):
27.11.2025 (20:30) Dania - Japonia
27.11.2025 (18:00) Rumunia - Chorwacja
29.11.2025 (20:30) Chorwacja - Dania
29.11.2025 (18:00) Japonia - Rumunia
01.12.2025 (18:00) Japonia - Chorwacja
01.12.2025 (20:30) Dania - Rumunia
GRUPA B ('s-Hertogenbosch, Holandia):
27.11.2025 (20:30) Węgry - Senegal
27.11.2025 (18:00) Szwajcaria - Iran
29.11.2025 (20:30) Iran - Węgry
29.11.2025 (18:00) Senegal - Szwajcaria
01.12.2025 (18:00) Senegal - Iran
01.12.2025 (20:30) Węgry - Szwajcaria
GRUPA C (Stuttgart, Niemcy):
27.11.2025 (18:00) Niemcy - Islandia
27.11.2025 (20:30) Serbia - Urugwaj
29.11.2025 (18:00) Urugwaj - Niemcy
29.11.2025 (20:30) Islandia - Serbia
01.12.2025 (15:30) Islandia - Urugwaj
01.12.2025 (18:00) Niemcy - Serbia
GRUPA D (Trewir, Niemcy):
26.11.2025 (20:30) Czarnogóra - Wyspy Owcze
26.11.2025 (18:00) Hiszpania - Paragwaj
28.11.2025 (18:00) Paragwaj - Czarnogóra
28.11.2025 (20:30) Wyspy Owcze - Hiszpania
30.11.2025 (15:30) Wyspy Owcze - Paragwaj
30.11.2025 (18:00) Czarnogóra - Hiszpania
GRUPA E (Rotterdam, Holandia):
28.11.2025 (20:30) Holandia - Argentyna
28.11.2025 (18:00) Austria - Egipt
30.11.2025 (20:30) Egipt - Holandia
30.11.2025 (18:00) Argentyna - Austria
02.12.2025 (18:00) Argentyna - Egipt
02.12.2025 (20:30) Holandia - Austria
GRUPA F ('s-Hertogenbosch, Holandia):
28.11.2025 (21:00) Francja - Tunezja
28.11.2025 (18:30) Polska - Chiny
30.11.2025 (18:00) Chiny - Francja
30.11.2025 (15:30) Tunezja - Polska
02.12.2025 (18:30) Tunezja - Chiny
02.12.2025 (21:00) Francja - Polska
GRUPA G (Stuttgart, Niemcy):
28.11.2025 (20:30) Szwecja - Czechy
28.11.2025 (18:00) Brazylia - Kuba
30.11.2025 (20:30) Kuba - Szwecja
30.11.2025 (18:00) Czechy - Brazylia
02.12.2025 (18:00) Czechy - Kuba
02.12.2025 (20:30) Szwecja - Brazylia
GRUPA H (Trewir, Niemcy):
27.11.2025 (20:30) Norwegia - Korea
27.11.2025 (18:00) Angola - Kazachstan
29.11.2025 (20:30) Kazachstan - Norwegia
29.11.2025 (18:00) Korea - Angola
01.12.2025 (18:00) Korea - Kazachstan
01.12.2025 (20:30) Norwegia - Angola