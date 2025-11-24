Nie żyje olimpijczyk. Miał 39 lat

Martirosjan, mimo że urodził się w Armenii, dorastał w USA. I to właśnie ten kraj reprezentował na igrzyskach w 2004 roku. Niedługo później przeszedł na zawodowstwo. Jego bilans to 36 zwycięstw w 41 walkach, z czego 21 przez nokaut.

Życie 39-latka zostało brutalnie przerwane przez nowotwór. Dwa lata temu zdiagnozowano u niego raka skóry. Niestety, po trudnej i zaciekłej walce, zmarł. Zostawił żonę oraz dwójkę dzieci - syna i córkę.

Świat sportów walki i nie tylko składa kondolencje bliskim oraz rodzinie pięściarza.

- Vanes był wojownikiem w ringu i poza nim. Moje kondolencje dla jego rodziny i bliskich - przekazał prezydent WBC, Mauricio Sulaiman. - Straciliśmy niesamowitego mężczyznę - kochającego męża, oddanego ojca i dobrego człowieka. Pustkę, jaką po sobie zostawił, nie da się opisać słowami. Kochamy go i zawsze będziemy nosić jego miłość w sercu - przekazała żona zmarłego sportowca.

