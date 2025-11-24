Energa Trefl zaserwował kibicom emocje! ZAKSA pokonana

Spotkanie znacznie lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy narzucili swoim adwersarzom wysokie tempo. ZAKSA nie radziła sobie dobrze w przyjęciu, ale zawodził przede wszystkim atak. Po drugiej stronie siatki brylowali za to Piotr Orczyk i Tobias Brand, co pozwoliło z dużym spokojem doprowadzić seta do końca.

W drugiej partii gra już się wyrównała, a ZAKSA skutecznie zagrażała rywalom. Na prawym skrzydle często błędy popełniał w szeregach Trefla Aliaksei Nasevich, ale na środku siatki nadrabiał stracone szanse Paweł Pietraszko. Po drugiej stronie odpowiadał Karol Urbanowicz, ale zdecydowała końcówka. W niej więcej zimnej krwi okazali gospodarze, co zapewniło im już minimum punkt w całym meczu.



Trzeci i czwarty set to już odwrócona historia. Kędzierzynianie powrócili do skutecznej gry i znaleźli remedium na słabnących gdańszczan. Świetne zawody w trzecim secie rozgrywał Igor Grobelny, który praktycznie się nie mylił. W czwartej partii ciężar gry wziął za to na siebie Rafał Szymura, co poskutkowało wygranymi setami do 19. Tym samym w Ergo Arenie mieliśmy obejrzeć emocjonujący tie-break.



Także w decydującej partii nie zabrakło emocji. Najpierw przewagę mozolnie zbudowała ZAKSA, aby stracić ją w samej końcówce. Cztery piłki z rzędu skończył Trefl i oglądaliśmy pasjonującą walkę do samego końca. Przy stanie 13:12 z lewego skrzydła uderzył Orczyk i Trefl cieszył się z piłki meczowej. Jeszcze później po bloku wybijał Rychlicki, ale już w kolejnej akcji gdańszczanie dopełnili dzieła. Tym samym oglądaliśmy zwycięstwo podopiecznych trenera Sordyla w trudnym spotkaniu z ZAKSĄ.



Energa Trefl Gdańsk - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2 (25:21, 26:24, 19:25, 19:25, 15:13)

Energa Trefl Gdańsk: Tobias Christian Brand, Moustapha M'Baye, Alaksiej Nasewicz, Piotr Orczyk, Paweł Pietraszko, Joe Worsley - Voitto Koykka (libero) - Damian Kogut, Damian Schulz, Rafał Sobański, Przemysław Stępień

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Igor Grobelny, Quinn Lester Isaacson, Szymon Jakubiszak, Kamil Rychlicki, Rafał Szymura, Karol Urbanowicz - Bartosz Fijałek (libero) - Marcin Krawiecki, Mateusz Rećko.

PI, Polsat Sport