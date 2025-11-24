PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - Barkom Każany Lwów. Transmisja TV i stream online

Julian CieślakSiatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie - Barkom Każany Lwów to starcie 8. kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Gdzie obejrzeć mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Barkom Każany Lwów? Transmisja spotkania Aluron CMC Warta Zawiercie - Barkom Każany Lwów we wtorek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go.

Siatkarze w zielono-żółtych strojach świętują razem na boisku.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Barkom Każany Lwów?

Aluron CMC Warta Zawiercie - Barkom Każany Lwów to potyczka 8. kolejki PlusLigi. W tabeli zdecydowanie wyżej znajduje się zespół gospodarzy. Po dziewięciu rozegranych meczach "Jurajscy Rycerze" mają na swoim koncie 20 punktów i są liderami rozgrywek.

 

Poprzednio podopieczni trenera Michała Winiarskiego odnieśli bardzo ważne zwycięstwo. Pokonali bowiem 3:0 na Podpromiu miejscową Asseco Resovię Rzeszów.

 

Barkom natomiast plasuje się na 10. lokacie z dorobkiem siedmiu "oczek" i nie wygrał od dwóch spotkań. Do tej pory jednak drużyna z Ukrainy ma za sobą tylko sześć meczów.

 

W zeszłym sezonie obie ekipy mierzyły się dwukrotnie. W obu przypadkach górą byli zawiercianie: 3:0 u siebie i 3:1 na wyjeździe.

 

Transmisja spotkania Aluron CMC Warta Zawiercie - Barkom Każany Lwów we wtorek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:00.

ALURON CMC WARTA ZAWIERCIE BARKOM KAŻANY LWÓW PLUSLIGA PLUSLIGA 2025/26 SIATKÓWKA
