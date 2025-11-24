PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - Barkom Każany Lwów. Transmisja TV i stream online

Aluron CMC Warta Zawiercie - Barkom Każany Lwów to potyczka 8. kolejki PlusLigi. W tabeli zdecydowanie wyżej znajduje się zespół gospodarzy. Po dziewięciu rozegranych meczach "Jurajscy Rycerze" mają na swoim koncie 20 punktów i są liderami rozgrywek.

Poprzednio podopieczni trenera Michała Winiarskiego odnieśli bardzo ważne zwycięstwo. Pokonali bowiem 3:0 na Podpromiu miejscową Asseco Resovię Rzeszów.

Barkom natomiast plasuje się na 10. lokacie z dorobkiem siedmiu "oczek" i nie wygrał od dwóch spotkań. Do tej pory jednak drużyna z Ukrainy ma za sobą tylko sześć meczów.

W zeszłym sezonie obie ekipy mierzyły się dwukrotnie. W obu przypadkach górą byli zawiercianie: 3:0 u siebie i 3:1 na wyjeździe.

Transmisja spotkania Aluron CMC Warta Zawiercie - Barkom Każany Lwów we wtorek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:00.