Oba zespoły rozegrały sześć spotkań i sąsiadują ze sobą w ligowej tabeli. O jedno "oczko" wyżej plasują się kędzierzynianie, którzy wywalczyli o jeden punkt więcej.

W poprzednim meczu ZAKSA po bardzo zaciekłym meczu wygrała z niepokonaną do tamtej pory Asseco Resovią Rzeszów 3:2. Gdańszczanie powodów do radości w ostatnim spotkaniu nie mieli żadnych. Gładko przegrali z PGE Projektem Warszawa 0:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Trefl Gdańsk - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport