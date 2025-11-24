PlusLiga: Trefl Gdańsk - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Trefl Gdańsk kontra ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to spotkanie kończące siódmą kolejkę PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Trefl Gdańsk - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na Polsatsport.pl.

Oba zespoły rozegrały sześć spotkań i sąsiadują ze sobą w ligowej tabeli. O jedno "oczko" wyżej plasują się kędzierzynianie, którzy wywalczyli o jeden punkt więcej. 

 

W poprzednim meczu ZAKSA po bardzo zaciekłym meczu wygrała z niepokonaną do tamtej pory Asseco Resovią Rzeszów 3:2. Gdańszczanie powodów do radości w ostatnim spotkaniu nie mieli żadnych. Gładko przegrali z PGE Projektem Warszawa 0:3. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Trefl Gdańsk - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

