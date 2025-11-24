Polka zagra u boku gwiazd tenisa!
Magda Linette poznała swoją drużynę podczas turnieju World Tennis League. Polka trafiła do Team Falcons, a u jej boku wystąpią Rosjanin Daniił Miedwiediew oraz Indusi Rohan Bopanna i Sahaja Yamalapalli.
Pokazowy turniej World Tennis League odbędzie się w dniach 17-20 grudnia w Indiach, a konkretnie w Bengaluru. Tym razem w zmaganiach nie zobaczymy Igi Świątek. Udział weźmie za to inna polska tenisistka - Magda Linette.
Poznanianka poznała skład swojej drużyny. Trafiła do Team Falcons, w którym zagra wspólnie z mistrzem US Open 2021 i byłym liderem rankingu ATP - Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem, a także reprezentantami gospodarzy: zwycięzcą Australian Open 2024 i byłym numerem jeden światowej listy w deblu Rohanem Bopanną oraz obecnie 307. w zestawieniu WTA Sahają Yamalapalli.
W tegorocznej edycji World Tennis League nie zabraknie również innych gwiazd światowego tenisa. Mowa między innymi o Kazaszce Jelenie Rybakinie, Hiszpance Pauli Badosie czy Francuzie Gaelu Monfilsie.