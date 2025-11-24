Polsat SiatCast z Pawłem Halabą - 25.11. Transmisja TV i stream online

Przed nami kolejne wydanie "Polsat SiatCast". W nim gościem Marka Magiery oraz Jakuba Bednaruka będzie zawodnik Indykpolu AZS-u Olsztyn - Paweł Halaba. Gdzie obejrzeć program? O której godzinie? Transmisja we wtorek w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

Gościem Marka Magiery oraz Jakuba Bednaruka w najnowszym wydaniu programu Polsat SiatCast będzie zawodnik Indykpolu AZS-u Olsztyn - Paweł Halaba. Jego zespół w świetnym stylu rozpoczął tegoroczny sezon. W tabeli PlusLigi po ośmiu meczach plasuje się na drugiej lokacie z dorobkiem 19 punktów.

 

Tematem dyskusji w programie będą oczywiście zmagania ligowe, która rozpędzają się z każdym tygodniem. Mowa o rozgrywkach w PlusLidze oraz TAURON Lidze. Niedługo rozpocznie się również rywalizacja w europejskich pucharach.

 

Po zakończonych kilku kolejkach PlusLigi i TAURON Ligi można pokusić się o wyciągnięcie pierwszych wniosków dotyczących formy poszczególnych zespołów. Analizy i komentarzy z pewnością nie zabraknie w Polsat SiatCast.

 

Transmisja Polsat SiatCast we wtorek 25 listopada od godz. 9:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

