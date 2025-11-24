Reprezentacja Polski zaczyna zgrupowanie. Ewa Pajor wróciła do kadry

Selekcjonerka Nina Patalon na mecz ze Słowenią wystawi pierwszy skład, natomiast w sparingu z Łotwą szansę otrzymają młodsze piłkarki.

- Wszystkich zapraszam serdecznie do Gdańska. W meczu ze Słowenią zagrają zawodniczki na co dzień grające w reprezentacji. Drugi mecz będzie bardziej dla piłkarek do lat 23. Część z nich zobaczymy też w pierwszym spotkaniu - poinformowała Patalon.

Na mecz ze Słowenią Patalon powołała 23 piłkarki. W kadrze na sparing z Łotwą znajdzie się natomiast 20 zawodniczek z rocznika 2002 i młodszych.

- Mamy młodą kadrę, ale tych młodszych piłkarek również jest spora grupa. Chcemy je zobaczyć, czy mogą się przydać w szerokiej kadrze - wyjaśniła trenerka.

Na mecze towarzyskie ze Słowenią (28 listopada) i Łotwą (2 grudnia) została powołana najlepsza polska piłkarka Ewa Pajor. Napastniczka Barcelony wyleczyła już kontuzję kolana, której doznała w październiku, przez co ominęły ją sparingi z Holandią (0:0) i Walią (5:2). W listopadzie zachwycała formą w klubie i z dziewięcioma golami jest najlepszą strzelczynią ligi hiszpańskiej.

- Ewa to nasz kapitan. Cieszymy się, że do nas dołączy - oznajmiła Patalon.

Dla reprezentacji będą to ostatnie sprawdziany przed eliminacjami mistrzostw świata. Od marca do czerwca 2026 roku Polska będzie mierzyć się z Francją, Holandią i Irlandią w dywizji A Ligi Narodów. Zwycięzca grupy awansuje bezpośrednio na mundial, który w 2027 roku odbędzie się w Brazylii. Pozostałe drużyny zagrają w barażach.