Sebastian Chmara: Jesteśmy silnym krajem, możemy zorganizować igrzyska

- Niejednokrotnie udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie zorganizować wielkie wydarzenia sportowe - zauważył prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki - Sebastian Chmara - w kontekście organizacji przez Polskę igrzysk olimpijskich.

W poniedziałek odbyło się spotkanie dotyczące "Strategii Rozwoju Polskiego Sportu 2040". Finałowym elementem ma być wystąpienie do MKOl o prawo organizacji igrzysk olimpijskich w naszym kraju.

 

Czy jesteśmy gotowi na takie wyzwanie?

 

- Jak najbardziej tak. Niejednokrotnie udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie zorganizować wielkie wydarzenia sportowe - stwierdził prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki - Sebastian Chmara.

 

Mistrz świata w siedmioboju z 1999 roku zauważył, że w przeszłości Polska znakomicie radziła sobie z organizacją wielkich wydarzeń sportowych.

 

- Organizowaliśmy imprezy w siatkówce, lekkiej atletyce czy piłce nożnej. Igrzyska to oczywiście zdecydowanie większa impreza, jednak na dzień dzisiejszy mamy zaplecze kadrowe, by takie wydarzenie przygotować. Jesteśmy silnym krajem w Europie i rozpoznawanym na świecie - ocenił.

 

Przykrym faktem jest jednak kondycja fizyczna naszego społeczeństwa.

 

- To jest przerażające. Zachłysnęliśmy się dobrobytem. Jesteśmy też krajem, który szybko rozwija się gospodarczo. To jest tak naprawdę skutek uboczny. Wszędzie jeździmy samochodem, mamy powszechny dostęp do restauracji i niezdrowego jedzenia - przy tym zapominamy, że ruch jest podstawą egzystencji - zauważył Chmara.

