Serena Williams wróciła do treningów! Przeszkodziła kontuzja

Serena Williams wróciła do treningów. Amerykanka celuje bowiem w start w półmaratonie. Póki co jednak na przeszkodzie 44-latki stanęła kontuzja nogi.

fot. PAP/Abaca
Serena Williams

Serena Williams zakończyła karierę w 2022 roku. Teraz zdobywczyni 23 tytułów wielkoszlemowych stara się wrócić do sportu, lecz ani nie chodzi o tenis, ani o zawodowstwo. Celem Amerykanki jest udział w półmaratonie. 44-latka rozpoczęła treningi, jednak była zmuszona je przerwać.

 

"Byłam taka leniwa... Na początku tego roku zaczęłam trenować do półmaratonu, ale nie poszło najlepiej, ponieważ doznałam kontuzji nogi. To było cztery miesiące temu i od tamtej pory nie wróciłam do treningów" - napisała Williams w swoich mediach społecznościowych.

 

Legendarna tenisistka nie poddaje się. Wierzy, że osiągnięcie celu jest realne.

 

"Teraz znów biorę się do pracy. Półmaraton, w którym chcę wystartować, jest w lutym. Myślę, że jeszcze dam radę. Muszę się po prostu zaangażować" - dodała.

