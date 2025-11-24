Sochan zapunktował, ale to było za mało. Porażka Spurs

Sochan, który opuścił początek sezonu z powodu kontuzji nadgarstka, ponownie był rezerwowym. Przebywał na parkiecie 21 minut, notując także pięć zbiórek i asystę. Najwięcej punktów dla Spurs zdobył De'Aaron Fox - 26, a dla Suns Kanadyjczyk Dillon Brooks - 25 oraz Devin Booker - 24.

"Słońca" przerwały serię trzech zwycięstw ekipy z San Antonio, która z bilansem 11 wygranych i pięciu porażek zajmuje piąte miejsce Konferencji Zachodniej.

"Ostrogi" w kolejnym już meczu wystąpiły bez francuskiego lidera Victora Wembanyamy, który z powodu naciągnięcia mięśni lewej łydki będzie pauzował około trzech tygodni.

Zwycięski marsz kontynuują natomiast koszykarze Oklahoma City Thunder. W niedzielę nie dali szans drużynie z Portland, a ich lider Shai Gilgeous-Alexander zdobył 37 punktów. Już w pierwszej kwarcie, wygranej 39:18, Kanadyjczyk uzyskał 17 punktów, co pozwoliło gospodarzom kontrolować mecz.

Oprócz niego wyróżnił się wchodzący z ławki rezerwowych reprezentant Belgii Ajay Mitchell, zdobywając 20 punktów, przy stuprocentowej skuteczności rzutów z gry (8/8). Trzecim strzelcem Thunder był Isaiah Joe – 10. Po stronie gości najwięcej punktów zdobył Jerami Grant - 21.

Zespół z Oklahoma City zdecydowanie prowadzi w lidze, mając na koncie 14 zwycięstw i jedną porażkę. Jedyny raz przegrał 5 listopada właśnie z Trail Blazers, gdy w Portland prowadził różnicą 22 punktów, by ostatecznie ulec 119:121.