Trener Polaków grzmi. "Za to odpowiada sam zawodnik!". Szansa na kredyt?

Rok temu Kamil Stoch był spychany na margines, głównie dlatego, że w końcówce kariery zdecydował się pracować z własnym sztabem, pod dowództwem Michala Doleżala. W kadrze A nastąpiła jednak zmiana warty i pod skrzydłami Macieja Maciusiaka Stoch znowu jest najlepszym polskim skoczkiem, i to zdecydowanie! W niedzielę Kamil spóźnił pierwszy skok w Lillehammer, a jednak odleciał na 137.5 m. Ma moc i dynamikę. Wie, jakie drobnostki musi poprawić.

Kacper Tomasiak z imponującym debiutem w Pucharze Świata

Za rok Stocha nie będzie już na skoczni, ale możemy spać spokojnie. Również z uwagi na wybuch talentu Kacpra Tomasiaka. Najmłodszy nasz skoczek, w Lillehammer, zanotował prawdziwe wejście smoka w Pucharze Świata!

Debiuty w najważniejszych zawodach w skokach narciarskich nigdy nie były bułką z masłem. Nawet dla największych tuzów tego sportu. Adam Małysz czterokrotnie nie był w stanie zakwalifikować się do debiutanckich konkursów PŚ w 1994 r. i dopiero za piątym razem zajął 17. miejsce. Na jego usprawiedliwienie warto dodać, że nie miał wówczas ukończonych 17 lat. Kamil Stoch debiutował jako siedemnastolatek, w 2004 r., gdy był 49. Pierwsze punkty wywalczył dopiero rok później, przy czwartym podejściu do PŚ, będąc siódmym w Pregaleto.

Tymczasem osiemnastoletni Kacper Tomasiak w pierwszym podejściu od razu punktuje na 18. miejscu, by w niedzielę powtórzyć to i zakończyć na 22. pozycji. Siła spokoju na skoczni i podobna przed kamerami. Żadnej tremy gołowąsa.

- Kacper faktycznie złapał teraz bardzo dobrą dyspozycję i technikę, która mu spasowała. Widać, że fajnie się w tym czuje, ale ja przede wszystkim mam nadzieję, że jest mocny psychicznie. Po wywiadach i ocenie jego zachowania widać luz, a nie widać stresu debiutanta, który często towarzyszy zawodnikom, którzy po raz pierwszy przyjeżdżają na zawody rangi Pucharu Świata. I często czują za duży respekt do tych wielkich zawodników. U niego nie widać nic takiego. To jest bardzo dobra cecha. Mam tylko nadzieję, że to nie jest tak, że on ewentualny stres i tremę tłumi w sobie, a później musi odreagować, tylko że ten obraz, który widać na zewnątrz jest prawdziwy. Jeśli tak jest, to będziemy mieć z niego pociechę – powiedział nam prezes PZN-u Adam Małysz.

Oczywiście musimy dmuchać na zimne. Dla Kacpra najbliższe dni to prawdziwa próba ognia. Z takimi wyzwaniami, jeśli chodzi o obciążenie fizyczne, jak i mentalne jeszcze nigdy się nie mierzył. Po niedzielnym konkursie w Lillehammer żaden ze skoczków nie miał czasu na regenerację, bo już dziś rano wsiadł w autokar, by przenieść się do szwedzkiego Falun. Ponad sześć godzin z podkurczonymi nogami to nie jest najlepszy sposób na relaks nóg. A już we wtorek i środę rano dwa kolejne konkursy PŚ, a po nich znowu podróż do Kuusamo i tam kolejny weekend naszpikowany wydarzeniami na skoczni w Ruce. Jeśli Tomasiak utrzyma ten poziom do niedzieli, to będzie dobry znak na cały sezon.

Dawid Kubacki może i chce więcej, Aleksander Zniszczoł przegapił dziurę w sprzęcie

Dawid Kubacki ani myśli oddać pozycję numer dwa w polskich skokach Kacprowi, co udowodnił w niedzielę. Nowotarżanin wykorzystuje swoje doświadczenie i potrafi się piąć w górę klasyfikacji w trakcie konkursu. Zarówno w sobotę, jak i niedzielę druga seria była lepsza w jego wykonaniu. Pozostaje mu życzyć, by po tej pierwszej lokował się co najmniej w drugiej, a nie trzeciej dziesiątce. Wówczas, w finałowej, będzie mógł przypuścić atak na top 10.

Aleksander Zniszczoł rozregulowany był już na obozie w Zakopanem, weekend z Lillehammer jest dla niego do zapomnienia. W sobotę nie przebrnął kwalifikacji. W niedzielę nie zauważył dziury w kombinezonie i nażarł się sporo nerwów. Na szczęście uniknął żółtej kartki, kontrolerzy zezwolili mu na start z nieplanowanym wywietrznikiem.

- To zawodnik odpowiada za swój sprzęt. Musimy z Olkiem o tym porozmawiać – podkreślał w rozmowie ze Skijumping.pl trener Polaków Maciej Maciusiak.

Komu jak komu, ale Zniszczołowi w Falun na pewno nie zabraknie motywacji. Ma świadomość, że wystąpi tam na kredyt. Gdyby nie napięty terminarz i logistyka, trener Maciusiak wymieniłby go na kogoś innego, np. na czekającego w kolejce Macieja Kota. Pytanie tylko, czy technika pozwoli 31-latkowi na lepsze występy. Tym bardziej, że po Lillehammer nie może zarażać pewnością siebie.

Paweł Wąsek w poszukiwaniu formy

Falstart w PŚ zaliczył też Paweł Wąsek. W ubiegłym sezonie był liderem naszej ekipy. Po Lillehammer miał na koncie 26 pkt za 14 i 23 miejsce. Tym razem po pierwszym weekendzie z PŚ ma tylko trzy "oczka" za 28. miejsce w sobotę.

Wbrew obniżce lotów Wąska, w porównaniu do ubiegłego sezonu, nasi skoczkowie zrobili postęp w inauguracyjnych zawodach PŚ. Ale zarówno oni, jak i kibice oczekują więcej. Miejsca w pierwszej "dziesiątce" Kamila Stocha, lepszej wersji Piotra Żyły, Pawła Wąska i Aleksandra Zniszczoła.

Jak przystało na sezon olimpijski, wszystkie nacje prezentują najlepsze oblicze. Austriacy zdominowali sobotni konkurs, obsadzając całe podium, ale już w niedzielę ich tam nie było. Japończycy z Ryoyu Kobayashim i wśród pań Nozomi Maruyamą chcą być dominatorami. Nozomi wygrała wczoraj o 30 pkt. Z podobną przewagą, zwłaszcza jeśli idzie o odległość, wygrywał kiedyś Adam Małysz.

Marzeń o olimpijskich medalach nie porzucą także Słoweńcy i Niemcy. My wierzymy, że Polska może wystąpić w roli czarnego konia. Już cztery lata temu pokazał to Dawid Kubacki, zdobywając dla naszego kraju jedyny medal na IO w Pekinie, a przecież nie należał do grona faworytów. Przed igrzyskami w PŚ szło mu jak po grudzie. Zapunktował na inaugurację w Niżnym Tagile (13. miejsce), ale na kolejne punkty musiał czekać do Turnieju Czterech Skoczni (był 28. w Oberstdorfie), a PŚ w Zakopanem opuścił z powodu koronawirusa.

Dlatego dzisiaj tym bardziej nie możemy wykluczyć, że polskie skoki zdobędą medal na IO w Predazzo.